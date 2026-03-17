Irán ataca a países vecinos y descoloca a Donald Trump en plena crisis de Medio Oriente

Teherán intensifica ataques en el Golfo en plena guerra con Israel y EEUU, mientras crece la tensión energética y el conflicto no muestra señales de freno.

Irán continúa con los ataques hacia sus vecinos del Golfo mientras Israel asegura haber eliminado a dos figuras clave del régimen en bombardeos nocturnos, en un escenario de guerra que ya lleva tres semanas y que profundiza la crisis energética global y deja al presidente estadounidense Donald Trump sin respuestas claras.

En las últimas horas, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz , afirmó que el ejército mató al jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, y al líder de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani , durante ataques aéreos lanzados en la noche. Según indicó, la información le fue confirmada directamente por las fuerzas militares.

Sin embargo, desde Teherán no hubo confirmación oficial inmediata. Medios estatales iraníes difundieron una nota manuscrita atribuida a Larijani en homenaje a marineros iraníes muertos en un ataque estadounidense, cuyo funeral estaba previsto para ese mismo martes, lo que sumó incertidumbre sobre su situación en las primeras horas.

De confirmarse plenamente su muerte, Larijani se convertiría en el funcionario de mayor rango abatido desde el fallecimiento del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí , ocurrido el primer día de los ataques aéreos israelíes y estadounidenses, el pasado 28 de febrero.

Katz también aseguró que en el mismo operativo murió Gholamreza Soleimani , jefe de las fuerzas Basij, una milicia paramilitar bajo control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica , utilizada habitualmente para reprimir protestas internas en Irán.

En paralelo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que el líder ordenó avanzar con "la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní", reforzando la estrategia de ataques selectivos contra la estructura de poder de Teherán.

Irán responde y el conflicto se expande en la región

Mientras tanto, Irán continuó con su ofensiva y lanzó misiles contra Israel durante la noche, demostrando que aún conserva capacidad de ataque de largo alcance pese a más de dos semanas de bombardeos sostenidos por parte de Israel y Estados Unidos.

El ejército israelí indicó que sus nuevos ataques apuntaron a la “infraestructura del régimen iraní” en Teherán y también a posiciones de Hezbolá en Beirut. Estas acciones se producen luego de que Israel anunciara que tiene planes militares para al menos tres semanas más de guerra.

La escalada también impacta en el plano económico global. El estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, lo que afecta una vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo, mientras aliados de Washington rechazaron el pedido de Trump para intervenir y reabrir el paso.

Una guerra sin horizonte de cierre

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ya dejó al menos 2.000 muertos y continúa sin señales de desescalada. Los ataques cruzados se mantienen y el escenario regional se vuelve cada vez más inestable.

En este contexto, la falta de respaldo internacional a las iniciativas de Washington y la persistencia de los ataques iraníes en la región profundizan la incertidumbre sobre el rumbo de la guerra y sus consecuencias a nivel global.