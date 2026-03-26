Irán envió su respuesta al plan de alto el fuego de EEUU y fijó condiciones clave para negociar

Entre los principales pedidos figura el cese de asesinatos y acciones militares. El gobierno iraní aguarda la respuesta del país norteamericano.

El gobierno de Irán remitió su respuesta oficial al plan de cese al fuego de 15 puntos impulsado por Estados Unidos , a través de intermediarios diplomáticos, y ahora aguarda una contestación de la otra parte. La propuesta iraní fue enviada el miércoles por la noche y establece una serie de condiciones consideradas centrales para avanzar en un eventual acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente .

De acuerdo con fuentes citadas por Tasnim, la respuesta incluye una serie de exigencias concretas . Entre ellas, se destaca el pedido de que cesen los asesinatos y las acciones militares , junto con la necesidad de establecer garantías firmes que eviten una nueva escalada bélica en el futuro.

Además, el documento plantea que deben definirse con claridad las indemnizaciones y reparaciones de guerra , así como también la implementación de un cese total de las hostilidades en todos los frentes, incluyendo a los distintos grupos aliados que participan en el conflicto en la región.

Otro eje central de la respuesta iraní gira en torno al control del estrecho de Ormuz , una vía clave para el comercio energético global.

Según la postura oficial, la soberanía de Irán sobre ese paso marítimo constituye un “ derecho natural y legal” que debe ser reconocido en cualquier acuerdo futuro.

Las condiciones presentadas por Teherán se suman a los planteos realizados en instancias previas, como la segunda ronda de negociaciones nucleares en Ginebra, que tuvo lugar días antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Mientras tanto, el escenario sigue marcado por la incertidumbre, con negociaciones indirectas en marcha y sin señales claras de una desescalada inmediata en la región.

Plan de alto el fuego y negociaciones en la región

Una propuesta estadounidense de 15 puntos, enviada a Irán vía Pakistán, exige la reapertura del estrecho, la eliminación de reservas de uranio enriquecido y recortes en programas de misiles y financiación a aliados regionales. Israel expresó dudas sobre la aceptación iraní y busca que cualquier acuerdo preserve su derecho a ataques preventivos. Teherán pidió que Líbano se incluya en las negociaciones.

En un principio, Irán rechazó la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra y estableció sus propias condiciones para negociar, en un nuevo capítulo de tensión diplomática que aleja cualquier acuerdo inmediato y mantiene la incertidumbre sobre el conflicto en Medio Oriente.

Según informó la televisión estatal Press TV, el régimen iraní consideró “excesivo” el plan de 15 puntos impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que había sido enviado a través de canales diplomáticos. Una fuente oficial sostuvo que la iniciativa está “alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla”.