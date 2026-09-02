ANSES confirmó las fechas de cobro de septiembre 2026: quiénes son los primeros en cobrar

Las Pensiones No Contributivas, jubilaciones mínimas y asignaciones encabezarán las acreditaciones durante los primeros días del nuevo cronograma.

Las Pensiones No Contributivas y las jubilaciones que no superan el haber mínimo estarán entre los primeros pagos de ANSES en septiembre.

El inicio del nuevo mes trae las primeras fechas de pago para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) . El esquema comienza el 8 de septiembre y se organiza de acuerdo con el tipo de prestación y la terminación del DNI.

Entre los primeros grupos que tendrán acreditados sus haberes se encuentran los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) , jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo y beneficiarios de distintas asignaciones.

Durante las primeras dos semanas también avanzarán los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , las asignaciones familiares y las prestaciones de pago único. Estas son las fechas previstas para el comienzo del calendario.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) serán uno de los primeros grupos incluidos en el cronograma de septiembre. Los depósitos comenzarán el 8 de septiembre y se distribuirán según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes que no superan el mínimo también comenzarán a cobrar desde el 8 de septiembre. A diferencia de las Pensiones No Contributivas, el calendario establece una fecha individual para cada terminación del DNI.

Documentos terminados en 0: cobrarán el 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: cobrarán el 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: cobrarán el 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: cobrarán el 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: cobrarán el 14 de septiembre

Documentos terminados en 5: cobrarán el 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: cobrarán el 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: cobrarán el 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: cobrarán el 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: cobrarán el 21 de septiembre

Magnific

Descuentos y beneficios de ANSES para beneficiarios en septiembre

Además del cobro mensual de las prestaciones, los titulares de ANSES pueden acceder a distintos beneficios y programas vinculados con el uso de servicios y medios de transporte. Algunos descuentos dependen de la prestación que recibe cada persona y de los requisitos establecidos para cada programa.

Uno de los beneficios vigentes está relacionado con la Tarifa Social Federal de SUBE, que permite acceder a una reducción en el valor de los viajes para determinados grupos alcanzados por programas sociales y prestaciones previsionales. El descuento se aplica a los beneficiarios que cumplan con las condiciones previstas.

Por otro lado, quienes reciben una prestación pueden consultar los beneficios disponibles y verificar su situación a través de los canales oficiales. Mantener actualizados los datos personales y de contacto también resulta importante para realizar gestiones y acceder a la información vinculada con cada prestación.