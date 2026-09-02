Paro universitario nacional: gremios encabezan medida de fuerza por 24 horas por falta de acuerdo con el Gobierno

Todos los sindicatos universitarios realizarán una jornada de lucha este miércoles contra la oferta salarial del Gobierno y exigirán el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Docentes de todo el país realizarán una medida de fuerza de 24 horas este miércoles.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) lleva adelante este miércoles un paro nacional de 24 horas para , luego de que los gremios rechazaran la propuesta salarial presentada por el Gobierno en el marco de la negociación paritaria. La oferta fue considerada insuficiente y, desde los sindicatos, la calificaron como una provocación.

La medida es acompañada por todos los sindicatos universitarios : FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT y UDA , que resolvieron profundizar el plan de lucha frente a la falta de acuerdo con el Ejecutivo.

La propuesta oficial contempla aumentos equivalentes a la inflación de junio, julio y agosto, junto con un 3% para septiembre y otro 3% para octubre . Sin embargo, este último porcentaje ya había sido acordado en la paritaria anterior, por lo que, según los gremios, el único incremento nuevo ofrecido por el Gobierno es el 3% correspondiente a septiembre.

Los sindicatos reclaman una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido desde la entrada en vigencia de la ley de Financiamiento Universitario, en noviembre de 2025 . De acuerdo con sus cálculos, esto representa actualmente una recuperación del 31,2% , a la que deben sumarse la inflación de agosto, los salarios adeudados y una suma equivalente al FONID para los docentes preuniversitarios.

Desde FEDUBA , el secretario general Pablo Perazzi , cuestionó la propuesta oficial y sostuvo que el Gobierno pretende profundizar el ajuste sobre los trabajadores universitarios. "Nos encaminados a una profundización del plan de lucha y una nueva marcha nacional universitaria", señaló a Ámbito , al tiempo que afirmó que " mañana no vuela ni una mosca por las universidades nacionales".

"No hay reconocimiento de la deuda salarial ni voluntad de cumplir la Ley. Hay ajuste, desprecio por la universidad pública y una decisión política de seguir deteriorando nuestras condiciones de trabajo. Frente a este atropello, profundizamos el plan de lucha", afirmó Perazzi.

El dirigente consideró además que la oferta constituye una "provocación inaceptable" y remarcó que los gremios no aceptarán una nueva pérdida del poder adquisitivo. "No vamos a aceptar que sigan empobreciendo a quienes sostenemos la Universidad Pública", sostuvo.

En ese sentido, Perazzi también planteó la necesidad de volver a las calles con una movilización nacional. "Siempre sostuvimos que la paritaria era en la calle con la comunidad universitaria movilizada. Tenemos que encarar una NUEVA MARCHA NACIONAL UNIVERSITARIA que exprese el rechazo rotundo a la política de entrega, saqueo y destrucción", señaló.

Los gremios reclaman el cumplimiento de la ley

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que el paro busca exigir que el Ejecutivo cumpla con las normas vigentes. "Hay una ley vigente y una medida cautelar que el Gobierno tiene que cumplir. Por eso vamos al paro: para defender nuestros salarios y exigir que se respete la Ley de Financiamiento Universitario", afirmó.

Por su parte, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, consideró que la propuesta oficial "no fue una oferta, sino una provocación". Además, recordó que el juez federal Martín Cormick otorgó al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los gremios rechazan la oferta del Gobierno por considerarla insuficiente y exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

"CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario", sostuvo la dirigente.

Los sindicatos universitarios también acordaron avanzar en la convocatoria de una marcha nacional, cuya fecha será definida en la próxima reunión del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), prevista para este jueves.

Las federaciones FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, junto con el presidente del CIN, Franco Bartolacci, mantuvieron una reunión con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en el marco de la negociación paritaria, que continuará el próximo 17 de septiembre.

Qué dijo el Gobierno sobre el fracaso de la negociación

Tras el encuentro, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que evitó referirse a la Ley de Financiamiento Universitario y defendió la propuesta de un 6% para el próximo bimestre como parte del "esfuerzo financiero continuo del Gobierno nacional para el sostenimiento del sistema de educación superior".

"Las partidas consolidadas para las universidades nacionales representan una de las mayores erogaciones directas del presupuesto nacional", señaló la cartera encabezada por Sandra Pettovello.

Sobre la reunión, el Gobierno indicó que, "luego de la exposición técnica por parte de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y ante la posible convocatoria a medidas de fuerza gremial, se exhortó a los presentes a que estas no alteren el normal dictado de clases y se garantice el derecho a enseñar y aprender".

Sin acuerdo y con una nueva reunión paritaria prevista para el 17 de septiembre, los gremios ratificaron el paro nacional de 24 horas para este miércoles 2 de septiembre y anticiparon que continuarán con el plan de lucha en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

"NO NEGOCIAMOS MÁS AJUSTE. TIENEN QUE CUMPLIR LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO. LA UNIVERSIDAD PÚBLICA SE DEFIENDE", señalaron desde FEDUBA.