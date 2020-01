Irán reta a Occidente y anuncia que enriquece uranio a niveles récord

“No nos hemos quedado de brazos cruzados, si ellos han reducido sus compromisos, nosotros también”, sentenció sin ofrecer datos precisos.

El acuerdo nuclear estipulaba que Irán no podía superar un límite de almacenamiento de uranio de 300 kilos y de nivel de enriquecimiento del 3,67% y, a cambio, las potencias y la comunidad internacional en su conjunto suspendía las sanciones que asfixiaban la economía del país.

Hace 10 días, el gobierno de Rohaní había anunciado que dejaba de cumplir con los límites impuestos por el acuerdo nuclear, pero permitía que continuaran las inspecciones del Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA).

El anuncio de Irán, quien argumentó la salida de Estados Unidos y la reinstalación de sus sanciones financieras y económicas, provocó esta semana una amenaza muy clara de las potencias europeas que firmaron el pacto: activar el mecanismo de resolución de disputas del acuerdo para volver a sancionar a la República Islámica.

Las partes tienen ahora menos de 35 días para sentarse a negociar y resolver sus diferencias.

Oficialmente, Alemania, Francia y Reino Unido decidieron apelar a esta instancia por considerar inaceptable que Irán no cumpla con sus compromisos nucleares en plena crisis con Washington. Pero, según reveló el miércoles el diario The Washington Post, Estados Unidos amenazó con la imposición de un arancel del 25% a los vehículos importados de Europa si los países de ese continente no denunciaban a Irán por la violación del acuerdo nuclear.

Ayer, poco antes del discurso de Rohaní, el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, contestó a las potencias europeas y les advirtió que de nada les servirá ceder a las presiones de Estados Unidos.

“Apaciguamiento confirmado”, denunció Zarif en un mensaje en Twitter junto con una fotografía del periódico estadounidense. “Si quieren vender su integridad, adelante. Pero NO asuman un alto fundamento moral/legal. NO LO TIENEN”, agregó.

En otro tuit, Zarif defendió que “Irán no es el que vacía el acuerdo de su esencia” e instó a las países europeas a cumplir con las promesas que hicieron a Teherán luego que el presidente estadounidense Donald Trump abandonara el acuerdo nuclear y reinstalara las sanciones: “Olvídense de compensar a Estados Unidos: cumplan sus propias obligaciones, al menos una”.

Pese al tono combativo de sus mensajes, el ministro de Exteriores iraní aceptó reunirse horas después con el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, al margen de un foro internacional celebrado en Nueva Delhi.

En dicho encuentro, ambos acordaron “seguir en estrecho contacto y continuar las interacciones en las próximas semanas”.

Tras la reunión, Borrell rechazó la propuesta de Estados Unidos y Reino Unido de negociar un nuevo acuerdo, una idea rechazada también por Irán. “Debemos tener en cuenta que negociar este acuerdo nuclear costó doce años y ha conseguido con éxito hacer del mundo un lugar mejor”, señaló.

Durante una sesión de la Asamblea General del Banco Central de Irán, Rohaní también se mostró conciliador y admitió que el diálogo con el mundo es complicado pero “posible”.

“Como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional me encargo de la seguridad y evito los enfrentamientos militares a diario. Si no se brinda atención diaria, la distancia entre la guerra y la paz es solo una bala”, concluyó.

La tensión alrededor del cada vez más débil acuerdo nuclear se reactivo en las últimas semanas en medio de la escalada militar que desató el asesinato de uno de los comandantes más poderosos de Irán, Qasem Soleimani, en Bagdad en un bombardeo estadounidense. Teherán respondió con un ataque limitado contra dos bases en Irak con tropas estadounidenses, pero prometió que la venganza será la expulsión total de Estados Unidos de la región.