Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y acusa a EEUU de incumplir el acuerdo de tregua

El conflicto volvió a escalar tras el anuncio. El acuerdo entre ambos países duró solo una semana.

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este sábado luego de que Irán anunciara el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo internacional, una medida que pone en jaque el reciente acuerdo alcanzado con Estados Unidos para reducir el conflicto en la región.

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La decisión fue comunicada por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya a través de un mensaje difundido por la agencia estatal IRNA, en el que las autoridades iraníes responsabilizaron directamente a Washington por incumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado días atrás.

Según el comunicado oficial, la medida responde al supuesto incumplimiento de la primera cláusula del acuerdo que buscaba poner fin al conflicto regional y a la continuidad de las operaciones militares israelíes en el sur del Líbano.

“En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones”, señalaron las Fuerzas Armadas iraníes.

La comandancia militar describió la clausura del corredor marítimo como el “primer paso” dentro de una serie de medidas destinadas a presionar a sus adversarios para que respeten los compromisos asumidos.

El alto mando iraní elevó el tono de sus advertencias y aseguró que podría adoptar nuevas acciones si la situación no cambia en los próximos días. “En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones”, indicó el comunicado.

Además, las autoridades iraníes denunciaron una supuesta “despiadada matanza” y el desplazamiento de cientos de miles de personas en territorio libanés, al tiempo que cuestionaron la permanencia de tropas israelíes en zonas que consideran ocupadas.

El cierre del estrecho de Ormuz genera preocupación internacional debido a la relevancia estratégica de esa vía marítima. Por ese corredor transita una parte significativa del comercio energético global, especialmente exportaciones de petróleo y gas provenientes de los países del Golfo Pérsico.

La interrupción del tráfico marítimo podría generar nuevas tensiones en los mercados internacionales y presiones alcistas sobre los precios de la energía.

El acuerdo duró apenas una semana

La decisión iraní llega apenas siete días después de que Teherán y Washington anunciaran un acuerdo provisional para reducir las hostilidades y reabrir la navegación en la zona.

Ese entendimiento había surgido tras meses de enfrentamientos indirectos y luego de que Irán mantuviera bloqueado el estrecho desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero de 2026.

Como respuesta a aquella medida, Estados Unidos había impulsado en abril un cerco naval sobre embarcaciones iraníes, aumentando la tensión en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.

Estrecho de Ormuz El estrecho de Ormuz es un corredor clave para el mercado internacional. Al Jazeera

Siguen los ataques en el sur del Líbano

La nueva crisis se produce mientras continúan los enfrentamientos en territorio libanés. Durante este sábado se registraron nuevos ataques en el sur del país que dejaron al menos siete muertos, según reportes difundidos por medios regionales.

Israel sostiene que sus operaciones constituyen una respuesta a lanzamientos de misiles atribuidos a la milicia chií Hizbulá, aunque simultáneamente afirma mantener su compromiso con la tregua anunciada en las últimas horas.

Como consecuencia de la escalada militar, Irán también anunció la suspensión de las conversaciones nucleares que tenía previsto reanudar con Estados Unidos. La decisión deja congelado el diálogo diplomático entre ambas partes y agrega un nuevo factor de incertidumbre sobre la evolución del conflicto regional.

Por el momento, no existe una fecha prevista para retomar las negociaciones, mientras crece la preocupación internacional por una posible profundización de la crisis en Medio Oriente.