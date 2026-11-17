Matan Kahana fue elegido presidente de la Knéset con 66 votos y desplazó al representante del Likud. La victoria le permitirá a la oposición controlar la agenda legislativa y representa un revés para el primer ministro.

La oposición israelí consiguió un importante triunfo parlamentario al quedarse con la presidencia de la Knéset , el Parlamento de Israel, que hasta ahora estaba en manos del Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu. El pleno eligió al diputado Matan Kahana , de la formación Yashar!, como nuevo titular de la Cámara.

Kahana obtuvo 66 de los 120 votos , frente a los 52 que recibió el candidato oficialista, Ofir Katz. De esta manera, reemplazará a Amir Ohana, también del Likud, tras una iniciativa impulsada por el bloque opositor que encabeza Gadi Eisenkot. La propuesta busca consolidar el poder de la oposición en el Parlamento antes de la formación del próximo Gobierno. Para conseguirlo, Kahana contó con el respaldo de los cuatro partidos sionistas opositores y de las formaciones de mayoría palestina Raam y la Lista Conjunta.

Con este resultado, la oposición consiguió el control del orden del día de las sesiones , la posibilidad de habilitar la tramitación de proyectos legislativos y la conducción de los debates y las votaciones. La decisión representa un revés para Netanyahu, que pierde una posición estratégica dentro del Parlamento en medio de las negociaciones para definir el próximo Gobierno.

La votación, para la que se requería mayoría simple, se extendió durante más de seis horas y estuvo marcada por los cuestionamientos del bloque oficialista. Netanyahu, todavía primer ministro en funciones, evidenció su malestar durante la sesión e incluso abandonó el recinto para atender una llamada telefónica en medio del proceso.

La disputa por la presidencia de la Knéset también estuvo atravesada por las denuncias sobre presuntas maniobras del entorno de Netanyahu para desacreditar el voto árabe en las elecciones del 27 de octubre.

Matan Kahana fue elegido presidente de la Knéset con 66 votos y desplazó al representante del Likud. La victoria le permitirá a la oposición controlar la agenda legislativa y representa un revés para el primer ministro.

Según una investigación difundida el domingo por el Canal 12 de la televisión israelí, la oficina del primer ministro en funciones habría entregado a la Policía información que derivó en la detención de integrantes del partido Raam por un supuesto fraude electoral. Sin embargo, los involucrados fueron liberados posteriormente por falta de pruebas.

Frente a estas acusaciones, los dirigentes de Raam y de la Lista Conjunta reclamaron la creación de una comisión estatal de investigación. Por su parte, Yashar! solicitó a la Fiscalía que investigue penalmente los hechos. El avance de la oposición en el Parlamento suma presión sobre Netanyahu, mientras Eisenkot busca reunir los apoyos necesarios para conformar un nuevo Gobierno.

El discurso de Kahana y las críticas al Gobierno

En su primer discurso como presidente de la Knéset, Kahana elogió a Eisenkot, a quien definió como "un hombre de integridad inquebrantable". También manifestó su respaldo a los esfuerzos del dirigente opositor para conformar una nueva coalición. "Sé que no escatimarás esfuerzos para formar un gobierno que nos una y nos mantenga a salvo", expresó.

El flamante titular de la Cámara también cuestionó la gestión de Netanyahu durante los últimos años y apuntó contra el desgaste institucional y político del país. "Los ojos de los ciudadanos de Israel están puestos en nosotros; sin embargo, en los últimos años, les hemos hecho bajar la mirada en más de una ocasión, avergonzados", afirmó.

Tras conocerse el resultado, el líder del partido opositor Los Demócratas, considerado de izquierda, celebró la victoria en la red social X: "Reemplazamos al presidente de la Knéset. Ahora reemplazaremos al gobierno. Empezamos a reparar".

Quién es Matan Kahana, el nuevo presidente de la Knéset

Kahana es coronel en la reserva y fue piloto de combate de F-16 de la Fuerza Aérea israelí. También ocupó el cargo de ministro de Servicios Religiosos durante el Gobierno de coalición encabezado por Naftalí Bennett y Yair Lapid.

Su candidatura fue impulsada por el bloque opositor, mientras que el Likud presentó a Ofir Katz como alternativa pocas horas antes de la votación. Desde el oficialismo cuestionaron la iniciativa de Eisenkot y la calificaron como una "votación unilateral".

Durante la sesión, distintos representantes de los partidos de derecha y ultraderecha subieron al estrado para despedir a Ohana y cuestionar a las formaciones árabes. Entre ellos estuvieron los ministros en funciones Amijai Shikli, del Likud; Itamar Ben Gvir, de Otzmá Yehudit, y Orit Strock, de Sionismo Religioso. Los funcionarios acusaron a los dirigentes árabes de respaldar el terrorismo.