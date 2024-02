Israel declara a Lula da Silva "persona non grata" por sus dichos sobre el Holocausto

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, declaró al presidente brasileño"persona non grata" por comparar la actual guerra contra Hamás en Gaza con el Holocausto.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz , declaró este lunes al presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva "persona non grata" por comparar la actual guerra contra Hamás en Gaza con el Holocausto.

"Es persona non grata en el Estado de Israel mientras no se retracte de sus declaraciones y no se disculpe", afirmó Katz, refiriéndose al mandatario de izquierda de la principal potencia latinoamericana.