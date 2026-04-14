Israel interceptó un camión de basura con más de 60 palestinos que intentaban entrar al país + Seguir en









La Policía detuvo el vehículo en la ruta 5 y arrestó al conductor, mientras los ocupantes eran trasladados hacinados en la compactadora de basura.

La Policía israelí interceptó un camión de basura con 60 palestinos dentro intentando entrar al país.

La Policía de Israel interceptó un camión de basura con más de 60 palestinos ocultos en su interior y frustró su ingreso ilegal al país, tras detener el vehículo en la ruta, en un operativo conjunto que derivó en la detención del conductor y el traslado de los involucrados para ser interrogados.

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El procedimiento fue realizado por agentes del Distrito de Judea y Samaria junto con la Policía de Fronteras que opera en las inmediaciones de Jerusalén. Al inspeccionar el camión, los efectivos se sorprendieron al encontrar a decenas de personas escondidas dentro de la compactadora de basura, en condiciones extremas.

palestinos intentando entrar a israel X: @AlertaNews24 Según las autoridades, los palestinos estaban apilados unos sobre otros dentro del vehículo, en un espacio reducido y sin condiciones adecuadas, lo que evidenciaba un alto nivel de riesgo para su integridad. A los pocos minutos de la detención, los agentes comenzaron a retirarlos uno por uno.

Desde la Policía explicaron que “un chofer de un camión de basura transportaba a decenas de palestinos indocumentados, que fueron colocados dentro de la compactadora de basura. Los palestinos se dirigían a varias ciudades del país, pero una operación conjunta de agentes del Distrito de Judea y Samaria y la Policía de Fronteras que opera en los alrededores de Jerusalem frustró el plan del conductor, que fue arrestado”.

Detención del conductor y avance de la investigación El conductor, un hombre de aproximadamente 30 años oriundo de Kafr Qassem, fue detenido en el lugar. Las autoridades indicaron además que no contaba con el registro correspondiente para conducir ese tipo de vehículo.

Tras el operativo, tanto el chofer como los palestinos fueron puestos bajo custodia para ser interrogados por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas de Defensa de Israel. La Policía calificó el hecho como grave y remarcó el riesgo al que fueron sometidas las personas transportadas. “Es una mala historia de la devaluación de la vida humana”, señalaron desde la fuerza.