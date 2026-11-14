Italia multa a Meta con u$s887 millones por el acceso no autorizado a datos en dispositivos Android + Agregar ámbito en









La agencia italiana de protección de datos informó de la sanción a Meta Platforms por acceder a fotografías y vídeos de los dispositivos de los usuarios sin obtener su consentimiento ni informarles al respecto.

La sanción, que equivale aproximadamente al 0,47 % de la facturación mundial del grupo.

La Autoridad de Protección de Datos de Italia ha impuesto una multa de 805 millones de euros (u$s887 millones) a Meta Platforms Ireland Limited por acceder, a través de la aplicación de Facebook para dispositivos Android, a fotografías, vídeos y metadatos almacenados en los teléfonos de unos 20 millones de usuarios sin consentimiento específico.

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La sanción, que equivale aproximadamente al 0,47 % de la facturación mundial del grupo, responde a una función denominada "Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook". Disponible desde 2023, utiliza fotografías y vídeos guardados en el teléfono para proponer contenidos que los usuarios pueden publicar en la red social.

La multa se suma a otra sanción multimillonaria recibida por la compañía en Estados Unidos en un caso similar, así como otras de menor cuantía.

Más de un año de investigación La investigación comenzó en julio de 2025 tras una denuncia presentada por el Centro de Protección de los Consumidores y Usuarios de Bolzano (norte) y se apoyó en un análisis técnico. El regulador determinó que la aplicación solicitaba un único permiso genérico de acceso a la galería ("habilitar otras funciones"), válido para toda la plataforma y activado por defecto, sin explicar claramente que también autorizaba las sugerencias de publicación.

Para la autoridad italiana, este sistema otorgaba a Facebook acceso permanente a todo el archivo fotográfico del teléfono sin que ni los usuarios ni el propio regulador pudieran comprobar qué información se empleaba realmente. En concreto, estas prácticas vulneran el artículo 122 del Código italiano de Privacidad, que incorpora la normativa europea ePrivacy y protege los dispositivos electrónicos como parte de la esfera privada de las personas.

Para determinar la cuantía de la multa (805 millones de euros), el organismo tuvo en cuenta el elevado número de afectados, la duración de la infracción, un procedimiento anterior contra la compañía en 2019 y la "escasa colaboración" de Meta durante la investigación. Como único atenuante, valoró las modificaciones introducidas tras la denuncia, aunque las consideró "tardías y limitadas a los usuarios que actualizan la aplicación". De nuestro medio asociado DW

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