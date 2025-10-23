Japón: Samae Takaichi, más cerca de ser primera ministra tras ganar la votación en la Cámara bajaSamae Takaichi está más cerca de la asunción como primera ministra de Japón

Luego de un voto positivo en la Cámara Baja este martes, ahora resta la Alta. Si todo sigue en pie, la líder del PLD podría prestar juramento como la 104ª primera ministra de Japón.

La líder Sanae Takaichi , recientemente nombrada como primera ministra de Japón , ganó el martes la votación de la Cámara Baja para elegir al próximo primer ministro. Ahora resta la aprobación de la Cámara Alta para jurar. Su elección se dio en medio de anuncios de dimisiones de parte del actual jefe de Gobierno.

Tras ser nombrada como primera ministra de Japón, Sanae Takaichi está preparando un paquete de estímulos económicos para ayudar a los hogares a hacer frente a la inflación. Se espera que el monto supere los u$s92.000 millones del año pasado y se trata de su primera iniciativa en la materia.

El paquete de más de 13,9 billones de yenes (u$s92.190 millones) marca la primera gran iniciativa económica de Takaichi desde su asunción el martes, bajo el compromiso con lo que ella llama "política fiscal proactiva responsable".

Takaichi es líder del Partido Liberal Democrático (PLD), actualmente en el poder, y es probable que también sea aprobada por la Cámara Alta. Esta es menos poderosa que la Alta pero una decisión positiva podría valerle prestar juramento como 104ª primera ministra de Japón esta tarde.

Sanae Takaichi, conservadora de línea dura, fue elegida el martes como la primera mujer en liderar el gobierno de Japón, rompiendo el techo de cristal político y preparando al país para un giro decisivo hacia la derecha.

Se espera que Takaichi, seguidora del ex primer ministro Shinzo Abe y admiradora de la británica Margaret Thatcher, retome el estímulo gubernamental en un intento por impulsar una economía lastrada por un crecimiento lento y el aumento de precios, analizó Reuters.

Takaichi, quien nombró solo a dos mujeres para su gabinete, recibió 237 votos en las elecciones del martes en la cámara baja del Parlamento, compuesta por 465 escaños, y posteriormente obtuvo una votación similar en la cámara alta, con menor poder.

Su victoria se aseguró después de que su Partido Liberal Democrático (PDL), que ha gobernado Japón durante la mayor parte de su historia de posguerra, acordó el lunes formar una coalición con el derechista Partido de Innovación de Japón, conocido como Ishin.