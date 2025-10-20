Fútbol: Japón abandonaría la confederación asiática y crearía una nueva del Este del continente

La JFA estudia abandonar la AFC por supuestos favoritismos hacia los países del Golfo. El proyecto contempla sumar a Corea del Sur, China y Australia en una nueva estructura regional.

La Japan Football Association (JFA) analiza un cambio histórico en el fútbol continental: abandonar la Asian Football Confederation (AFC) y promover la creación de una Federación de Asia Oriental , que agruparía a potencias del Pacífico como Corea del Sur, China y Australia . La decisión responde al malestar por decisiones consideradas parciales a favor de los países del Golfo.

Según distintas fuentes, el malestar dentro de la JFA se profundizó por una serie de medidas tomadas por la AFC que, a juicio de Japón, perjudican sistemáticamente a las federaciones del Este.

Entre los principales detonantes figuran la reforma unilateral del formato de la Liga de Campeones , decidida tras la retirada del club chino Shandong Taishan, y la designación de Qatar y Arabia Saudita como sedes de la cuarta ronda de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, lo que Tokio interpreta como un “ favoritismo estructural hacia los países del Golfo ”.

El proyecto japonés, aún en fase de estudio, propone fundar una nueva confederación inspirada en el modelo americano de Conmebol y Concacaf , dividiendo el continente en dos regiones: la actual AFC, concentrada en el Golfo y el Oeste asiático, y una “Federación de Asia Oriental” integrada por Japón, Corea del Sur, China, Australia, Indonesia y otras naciones del Pacífico.

De concretarse, la iniciativa supondría un cambio profundo en la estructura del fútbol asiático . Podría modificar el sistema de clasificación al Mundial, la distribución de plazas, la gobernanza continental e incluso el calendario internacional de clubes.

Aunque la JFA no emitió aún un comunicado oficial, medios como UTV de Irak sostienen que la FIFA ya fue notificada sobre la posibilidad de escisión. Si se confirma, la salida de Japón, acompañada por otras potencias del Este, podría marcar el inicio de una nueva era en el fútbol de Asia, con dos polos de poder claramente diferenciados.

La selección japonesa ya se encuentra clasificada al próximo mundial, cita a la cual accedió primera en todo el mundo, sin contar a las anfitrionas.

Mundial 2026: cuáles son las selecciones clasificadas hasta el momento

La Copa del Mundo, que tendrá por primera vez 48 selecciones, comenzará el 11 de junio, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio. Con la clasificación de Sudáfrica ya están decididas 28 de las 48 selecciones que participarán en el Mundial.

Cabo Verde era la más reciente en sumarse. Este martes consiguieron sus cupos también Costa de Marfil y Senegal, y en el repechaje, además de Nigeria, desembocarán Gabón, República Democrática de Congo y Camerún. La lista de los clasificados hasta ahora es la siguiente: