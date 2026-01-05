Quién es Barry Pollack, el abogado de Julian Assange que defenderá a Nicolás Maduro en Nueva York + Seguir en









Se conoció en la previa de la primera audiencia en la que se leyó un resumen de las acusaciones por el presunto tráfico de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos durante más de dos décadas.

Barry Pollack es un abogado penalista muy reconocido en los tribunales de Washington, el cual tiene más de tres décadas de experiencia.

Nicolás Maduro afrontó, por primera vez, la formulación de cargos en su contra, en la causa por presunto narcoterrorismo que le imputa la administración de Donald Trump. Este lunes, en los tribunales de Manhattan, en Nueva York, EEUU, se conoció quién está a cargo de la defensa del exlíder venezolano: se trata de Barry Pollack.

Pollack es un abogado penalista muy reconocido en los tribunales de Washington, el cual tiene más de tres décadas de experiencia. Representó altos funcionarios gubernamentales, a ejecutivos y al activista australiano Julian Assange, fundador del sitio WikiLeaks, a través del cual filtró más de 10 millones de documentos clasificados. Finalmente, en 2024 logró un acuerdo con el Departamento de Justicia para su liberación.

El actual defensor del expresidente venezolano es miembro del Colegio Americano de Abogados Litigantes, miembro de la Junta Americana de Abogados Penalistas y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal. Pollack se graduó con honores de la Universidad de Indiana en 1986 y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown en 1991.

En sus comienzos, se desempeñó como defensor público federal adjunto para el Distrito de Maryland y fue socio del prestigioso bufete de abogados Miller, Cassidy, Larroca & Lewin LLP, especializado en defensa de delitos de cuello blanco en Washington D. C.

Barry Pollack Barry Pollack: el defensor de Nicolás Maduro en la causa por presunto narcoterrorismo El registro de representación de Barry Pollack a Nicolás Maduro se encuentra en el expediente del caso en la jurisdicción federal de Manhattan, lugar donde Maduro tuvo su primera comparecencia tras ser capturado en Venezuela en una operación estadounidense.

La acusación del Departamento de Justicia sostiene que Maduro lideró durante años una estructura estatal que facilitó el tráfico de cocaína hacia EEUU, apoyada en actores armados y redes criminales. En el documento, difundido por el propio Departamento de Justicia de EEUU, se mencionan vínculos con organizaciones como las FARC y el ELN, con referencias a carteles mexicanos y a la banda Tren de Aragua en la trama de transporte y protección.