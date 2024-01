Juicio por difamación: Donald Trump declaró y negó las acusaciones en su contra

Mientras encara las primeras instancias de su tercera campaña presidencial , el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump , declaró en un juicio por difamación , una de las causas penales abiertas en su contra. El líder republicano argumentó que criticó públicamente a la escritora E. Jean Carroll, quien presentó la denuncia en su contra, en defensa propia y que no instruyó a nadie para que la agrediera.

El expresidente de Estados Unidos, que tildó a Carroll de "tarada", había argumentado que ella "no era su tipo" y que había inventado la violación para "vender su nuevo libro", titulado "¿Para qué necesitamos a los hombres? Una modesta propuesta".

Este juicio no tiene como eje la denuncia de violación sino las declaraciones posteriores de Trump, ya que la escritora apuntó que habían destruido su reputación, por lo que también reclama daños y perjuicios. Explicó que no presentó la denuncia en su momento ya que el acusado era presidente y tenía inmunidad.

Donald Trump declaró ante el tribunal y negó las acusaciones

Donald Trump declaró en la jornada de hoy, tras ser citado por su propia defensa. El testimonio fue corto, luego de que el juez Kaplan ordenara restricciones que no le permitieron afirmar que no agredió a Carroll o que ella mintió sobre la acusación de violación, ya que esas preguntas no estaban ante el jurado, según informó el canal de televisión CNN.

Su defensora, Alina Habba, preguntó a Trump si había respondido a la acusación que Carroll hizo en 2019.

"Sí lo hice", dijo Trump. "Ella dijo algo que yo consideré una acusación falsa, totalmente falsa", agregó. El juez, sin embargo, cortó a Trump, diciendo: "Todo después de 'sí lo hice' queda tachado".

La última pregunta de la abogada a Trump fue: "¿Alguna vez instruyó a alguien para que lastimara a la señora Carroll?".

Trump respondió: "No, solo quería defenderme a mí mismo, a mi familia y, francamente, a la presidencia", y de este modo terminó su declaración, sin más preguntas de ninguna de las dos partes.

Hoy también testificaron en el juicio Roberta Myers, editora jefa de la revista Elle, que había sido la autoridad superior de la periodista, y Carol Martin, expresentadora del Canal 2 de televisión de Nueva York, una de las pocas personas a las que Carroll confesó la agresión sexual.

¿Obstáculo a la presidencia?: los cuatro juicios penales que enfrenta Donald Trump

El candidato favorito para la nominación republicana de cara a las elecciones presidenciales de noviembre se enfrenta a cuatro juicios penales.

El más comentado fue el asalto de sus seguidores al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando intentaron impedir la certificación de votos de la elección de 2020, que había ganado el demócrata y actual presidente Joe Biden.

En ese juicio, que comenzará el 4 de marzo, se lo acusa de conspiración para engañar a Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial, mientras que en otro que se le sigue en Georgia es acusado de intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020.

En Miami, Florida, un tribunal federal acusó al exmandatario de "retención de documentos clasificados" y "obstrucción de una investigación federal" por haberse llevado cajas llenas de documentos oficiales confidenciales de la Casa Blanca al dejar la presidencia.

En Nueva York, un tribunal lo inculpó por fraude fiscal en relación con pagos no declarados para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, con quien tuvo una relación extramatrimonial, para que no perjudicara su candidatura presidencial en 2016.