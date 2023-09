Kim Jong-un se reunió con Putin y auguró "una gran victoria" en la guerra con Ucrania

”Nuestra visita llega en un momento en que se está produciendo una feroz confrontación en la escena internacional entre el progreso y la reacción, la justicia y la injusticia”, agregó.

En ese sentido, Kim reiteró un profundo convencimiento "de que el heroico ejército ruso y el pueblo serán brillantes herederos de la tradición de la victoria (...) en los frentes de la operación militar especial" rusa en Ucrania.

Kim Jong-un Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte NA

¿Posible acuerdo de armas entre Rusia y Corea?

Si bien el mandatario coreano confirmó su reunión con Vladimir Putin, ninguno de los dos gobiernos confirmó la existencia de un posible tratado armamentístico en medio de la invasió rusa en territorio ucraniano. "No, no podemos (confirmarlo), no tenemos nada que decir sobre este tema", declaró hace una semana el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Sin embargo el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, sí declaró que discutirían con Corea del Norte la posibilidad de organizar ejercicios militares conjuntos: "Discutimos de ello con todo el mundo, incluido con Corea del Norte. ¿Por qué no? Son nuestros vecinos".