Venezuela: Delcy Rodríguez impulsa una amnistía general para presos políticos

El proyecto tiene como fin otorgar libertad plena, cerrar causas judiciales y levantar restricciones a detenidos y excarcelados por motivos ideológicos, con exclusiones para delitos comunes y graves.

Delcy Rodríguez anunció la iniciativa durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia y anticipó que el proyecto será tratado en el Parlamento en los próximos días.

Delcy Rodríguez confirmó este viernes el lanzamiento de un proceso de amnistía general en Venezuela , destinado a presos y perseguidos políticos, y adelantó que en los próximos días enviará un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación. El anuncio fue realizado durante un acto oficial en el Tribunal Supremo de Justicia y se inscribe en la etapa inicial de reorganización institucional tras la detención de Nicolás Maduro.

“ Anuncio una ley de amnistía general para favorecer la convivencia nacional ”, sostuvo Rodríguez ante magistrados y funcionarios judiciales. Según explicó, la iniciativa buscará cerrar procesos penales abiertos por motivos políticos , otorgar libertad plena a los beneficiarios y poner fin a las restricciones judiciales que aún pesan sobre personas ya excarceladas.

La mandataria subrayó que la amnistía no alcanzará a condenados por homicidios, narcotráfico ni delitos comunes , y pidió a los distintos sectores políticos evitar represalias o episodios de violencia en el nuevo escenario. Desde el Ejecutivo estiman que el tratamiento parlamentario podría concretarse la próxima semana.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es regularizar la situación de exdetenidos que, pese a haber recuperado la libertad, continúan bajo prohibiciones para salir del país o expresarse públicamente . Según fuentes oficiales, la nueva norma busca brindar seguridad jurídica y evitar abusos o extorsiones por parte de fuerzas de seguridad.

El proceso cuenta con el acompañamiento de mediadores internacionales , entre ellos el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva .

Desde la captura de Nicolás Maduro, se potenciaron los reclamos por la libertad de presos políticos.

Organizaciones de derechos humanos y sectores opositores venían reclamando una medida de este tipo desde el inicio de la transición. De acuerdo con reportes periodísticos, la presión de familiares y colectivos como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad fue determinante para acelerar el anuncio. Para estos grupos, la existencia de presos políticos erosionaba la legitimidad del nuevo proceso político.

Tras la salida de Maduro, las excarcelaciones comenzaron de manera fragmentada y con escasa información oficial. Organizaciones defensoras de derechos humanos contabilizan más de 300 liberados, mientras que cifras oficiales elevaron ese número por encima de los 800, aunque abogados denunciaron que en varios listados se incluyeron detenidos por causas comunes.

La incertidumbre llevó a familiares a mantener vigilias frente a cárceles y centros de detención, y a exigir que la amnistía incluya a todas las víctimas de persecución desde 2014, así como el sobreseimiento de causas contra periodistas, activistas y militares exiliados.

Cierre de la prisión del Helicoide

En su anunció, la actual mandataria venezolana pidió este viernes convertir el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, señalada como un centro de detención y torturas por la oposición, en un centro social y deportivo.

Delcy Rodríguez incluso aseguró que combatirá la corrupción en la Justicia. “Vengo a esta Cámara como presidenta pero también como abogada”, planteó y recordó que “mi padre estuvo preso, y murió fruto de tortura. Creo en la Constitución. En la soberanía nacional. En la justicia al pueblo venezolano. Necesitamos más justicia, con más tutela jurídica”.