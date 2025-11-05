Nuevo récord de Donald Trump: EEUU vive el shutdown más largo de su historia

El Senado de EEUU no logra acuerdos y el país atraviesa tensiones internas luego de 36 días. Para Trump, el cierre fue la causa de las bajas elecciones del Partido Republicano.

El Senado de EEUU no logra acuerdos y el país atraviesa tensiones internas luego de 35 días.

Luego de días en los que el Senado de EEUU no logra acuerdos, el país atraviesa el cierre de gobierno más largo de su historia . Ya son más de 30 días, superando a shutdowns de años anteriores como 2018.

Ya son 36 días de shutdown que contabiliza el gobierno de EEUU, superador incluso para el registrado entre finales de 2018 y principios de 2019, durante el primer mandato del propio Donald Trump, tras una votación nuevamente fallida en el Senado.

El Senado fracasó por decimocuarta vez a la hora de lograr dar luz verde a una resolución respaldada por la Cámara de Representantes para financiar las actividades del Gobierno.

La votación saldó 54 votos en contra y 44 a favor, sin llegar así a los 60 necesarios. Este pasado martes, el secretario de Transportes Sean Duffy alertó sobre la posibilidad de cerrar "ciertas partes del espacio aéreo" de ser necesario, lo que provocaría "retrasos y cancelaciones masivas" de vuelos.

Por su parte, el líder de la minoría en el Congreso, Chuck Schumer , afirmó que el Partido Demócrata está considerando posibles salidas a la situación y "explorando todas las opciones".

capitolio-cierre-gobierno La votación saldó 54 votos en contra y 44 a favor, sin llegar así a los 60 necesarios.

Para Trump, el cierre fue la causa de la derrota del Partido Republicano

El presidente Donald Trump atribuyó las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato al cierre del gobierno en curso y a su ausencia en la boleta, según un mensaje publicado en la medianoche del martes en su red social Truth Social.

“'Trump no estaba en la boleta electoral y el cierre del Gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche', según las encuestas", escribió el mandatario, citando a fuentes no identificadas.

Las elecciones se celebraron en varios estados este martes y definieron puestos locales y legislativos en todo el país. Los resultados supusieron reveses para el Partido Republicano, que buscaba consolidar su influencia en el Congreso y en cargos estatales clave.

“¡Republicanos, terminen con el filibusterismo! ¡Volvamos a aprobar legislaciones y reformas electorales!“, insistió luego de justificar el resultado de las votaciones.

Cierre del gobierno: EEUU reducirá casi a la mitad la ayuda alimentaria para 42 millones de personas

El gobierno de EEUU, recortará prácticamente a la mitad la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses. El recorte por parte de la administración de Trump es debido a la parálisis presupuestaria que lleva un mes en curso, por el "shutdown" que atraviesa el país norteamericano.

El gobierno utilizará u$s4.650 millones de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa Snap (El Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria), el principal de ayuda alimentaria pública en EEUU, lo que cubrirá aproximadamente "el 50% de las ayudas de los hogares elegibles", afirmó un funcionario del Ministerio de Agricultura en documentos judiciales.