La Comisión Europea impulsa sanciones contra Irán por la represión de las protestas: "La cifra de víctimas es espantosa"

Las brutales represiones por parte de las fuerzas dejaron un saldo de casi 2.000 muertos. Ursula von der Leyen afirmó que la UE "condena de manera inequívoca el uso excesivo de la fuerza".

La Comisión Europea anunció que avanzará de forma acelerada con nuevas sanciones contra Irán , en respuesta a la represión ejercida por el régimen frente a las protestas masivas que se desarrollan desde hace dos semanas en distintas ciudades del país.

La presidenta del organismo, Ursula von der Leyen , afirmó este martes que Bruselas actuará con rapidez ante el incremento de las muertes registradas durante los operativos de seguridad.

“El creciente número de víctimas en Irán es espantoso . Condeno de manera inequívoca el uso excesivo de la fuerza y la continua restricción de la libertad ”, escribió en la red social X. En ese mismo mensaje, anticipó que “ se propondrán rápidamente nuevas sanciones contra los responsables de la represión”.

El pronunciamiento europeo se produjo luego de que un funcionario del gobierno iraní reconociera cerca de 2.000 muertos , en lo que representó la primera admisión oficial de un número tan elevado de víctimas fatales desde el inicio de la represión.

Hasta ahora, la ONG Iran Human Rights , con sede en Noruega, verificó al menos 648 muertes , entre ellas nueve menores de edad , aunque advirtió que el número real podría superar las 6.000 personas fallecidas .

La Comisión Europea exige nuevas sanciones contra Irán en medio de las protestas contra el régimen del Ayatolá.

Además, organizaciones de derechos humanos denunciaron más de 10.000 detenciones desde que comenzaron las manifestaciones.

Las protestas se iniciaron como una reacción al aumento del costo de vida, pero con el correr de los días derivaron en un movimiento abierto contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución islámica de 1979. Las consignas evolucionaron rápidamente hacia demandas políticas y cuestionamientos directos al sistema de poder.

Crece la presión internacional con la posición de la Unión Europea

La postura de la Unión Europea se sumó a una ola de condenas internacionales. España convocó al embajador iraní en Madrid para expresar su “enérgica repulsa y condena” por la represión, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron rechazó “la violencia estatal contra mujeres y hombres iraníes que piden valientemente que se respeten sus derechos”.

Desde Asia, el canciller alemán Friedrich Merz sostuvo durante un viaje oficial a India que “cuando un régimen solo puede sostenerse mediante la violencia, está efectivamente acabado”, y agregó que, a su entender, el mundo podría estar presenciando “los últimos días y semanas de este régimen”.

Advertencias desde la ONU y organizaciones humanitarias

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su titular Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la situación y reclamó “dejar de matar a manifestantes pacíficos”. En la misma línea, Human Rights Watch denunció la existencia de “informes fiables de matanzas a gran escala” perpetradas por las fuerzas de seguridad.

Estados Unidos endurece el tono

Desde Washington, el presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 25% a los socios comerciales de Irán, entre ellos China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak. La Casa Blanca aseguró que el mandatario no descarta una acción militar, aunque por ahora prioriza la vía diplomática.

La respuesta del régimen de Irán

El canciller iraní Abás Araqchi afirmó en declaraciones a Al Jazeera que el gobierno “dialogó” con los manifestantes en los primeros días y justificó el corte de internet al señalar que el país se vio “confrontado a operaciones terroristas”.

Frente a las advertencias de Trump, sostuvo: “Estamos preparados para cualquier eventualidad”.

Pese a la magnitud de las protestas, varios analistas llamaron a la cautela. Nicole Grajewski, investigadora del Centro de Estudios Internacionales de Sciences Po en París, advirtió a la agencia AFP que aún no está claro que el movimiento logre derrocar al régimen, debido a “la enorme profundidad y resiliencia del aparato represivo de Irán”.

Mientras tanto, la Unión Europea avanza en el diseño de un nuevo paquete de sanciones, en un escenario internacional cada vez más tenso y con el foco puesto en la responsabilidad de los funcionarios iraníes involucrados en la represión.