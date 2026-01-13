Créditos hipotecarios más ágiles: el Banco Nación digitalizó el proceso y ahora es 100% online

La entidad permite iniciar la solicitud, cargar documentación y recibir una oferta personalizada en menos de 24 horas, en un contexto de reactivación del crédito para vivienda.

Una pareja revisa los requisitos y condiciones para acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación, en un contexto de mayor digitalización y simplificación del trámite

El mercado de créditos hipotecarios en la Argentina suma un nuevo capítulo en su proceso de reactivación. Desde este lunes 12 de enero, el Banco Nación puso en marcha un sistema 100% digital para la evaluación y aprobación de préstamos para la vivienda, que permite a los solicitantes iniciar el trámite, cargar la documentación y recibir una oferta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas , sin necesidad de concurrir a una sucursal.

La iniciativa se canaliza a través del sitio institucional de la entidad y de la plataforma “+Hogares con BNA”, un entorno digital que centraliza todo el proceso y busca reducir tiempos, simplificar gestiones y ampliar el acceso al financiamiento hipotecario en todo el país. La única instancia presencial se mantiene en la firma de la escritura, en la sucursal elegida por el cliente.

Con más de 20.000 créditos hipotecarios otorgados, el Banco Nación consolida su rol como principal actor del mercado y refuerza su protagonismo en un contexto que mostró señales claras de recuperación del financiamiento para la vivienda durante 2025.

El año cerró como el mejor de los últimos siete en materia de préstamos hipotecarios, tanto por cantidad de operaciones como por volumen desembolsado.

El nuevo esquema permite realizar la solicitud de manera completamente online. El usuario ingresa sus datos, adjunta la documentación requerida y accede a una evaluación centralizada por un equipo especializado del banco. En caso de aprobación, recibe una propuesta concreta con las condiciones del crédito, lo que acorta de manera significativa los plazos tradicionales del sistema.

Creditos Hipotecarios Propiedades Ahora todo el proceso es digital, esto ayuda a ganar más ritmo en la compraventa de viviendas

Además, la plataforma incorpora un módulo que permite a quienes ya cuentan con crédito aprobado seleccionar viviendas previamente verificadas como aptas para préstamo hipotecario. Este punto busca reducir fricciones habituales del proceso, como la incompatibilidad entre propiedades ofrecidas y requisitos bancarios.

El sistema también suma un canal específico para inmobiliarias, que pueden publicar propiedades orientadas a compradores con financiamiento disponible. De este modo, el banco articula oferta y demanda dentro de un mismo ecosistema digital, con impacto directo en la dinámica del mercado inmobiliario.

El contexto del mercado hipotecario

La digitalización del Banco Nación se inscribe en un escenario de reactivación del crédito privado. Durante 2025 se otorgaron alrededor de 44.000 préstamos hipotecarios para vivienda (y el Nación predomina entre otras entidades crediticias que otorgan préstamos), con un volumen cercano a los u$s3.300 millones. Si bien la cifra todavía se ubica por debajo de los máximos históricos del sistema, confirma un cambio de tendencia tras varios años de virtual parálisis.

El repunte se dio incluso en un contexto de tasas que permanecieron en niveles elevados y con criterios de evaluación más exigentes. Aun así, el financiamiento logró apuntalar al mercado inmobiliario y reactivar operaciones que dependían del acceso al crédito.

Dentro de ese escenario, el Banco Nación concentró una porción significativa de las nuevas hipotecas, con condiciones más competitivas que las del resto del sistema financiero. La combinación de tasas más bajas, plazos más extensos y mayor volumen de colocación explicó buena parte del crecimiento observado durante el año.

Plazos más largos y mayor previsibilidad

Uno de los cambios relevantes del último período fue la extensión de los plazos promedio de los créditos hipotecarios. El sistema pasó de esquemas más cortos a plazos cercanos a los 25 o 26 años, lo que permitió reducir el peso de la cuota mensual y ampliar el universo de potenciales tomadores.

Propiedades Anuario Creditos Hipotecarios Es clave hacer las cuentas para poder acceder y pagar el crédito hipotecario, los ingresos, tasas y scoring son vitales para llegar a la casa propia

Este factor resultó clave en un contexto de recomposición gradual del poder adquisitivo y de mayor previsibilidad macroeconómica. La estabilización de variables como inflación y tipo de cambio facilitó la planificación financiera de las familias y redujo la percepción de riesgo asociada a compromisos de largo plazo.

La digitalización del proceso apunta a profundizar esa tendencia. Al reducir tiempos, costos operativos y barreras burocráticas, el banco busca acelerar la toma de decisiones y mejorar la experiencia del usuario, un punto que hasta ahora funcionó como freno para muchos interesados.

Quiénes pueden acceder

La línea de créditos hipotecarios del Banco Nación se encuentra disponible para personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas, a través de https://mashogaresconbna.com.ar/. La edad límite para la cancelación total del préstamo es de 85 años inclusive.

En todos los casos se admiten hasta dos titulares y hasta dos codeudores, quienes deben ser familiares directos —padres, hijos o hermanos— y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad. En determinadas provincias, como Misiones y Tucumán, las solicitudes se encuentran limitadas al destino de adquisición de vivienda única y de ocupación permanente que adhiera a la prima por topeo del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).