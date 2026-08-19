El Gobierno le transferirá inmuebles del exProcrear a Neuquén como pago de deudas

Lo acordó el ministro de Economía, Luis Caputo, con el gobernador Rolando Figueroa. Es parte del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas impulsado por Nación. Además, Nación confirmó que zona fría continuará para la Patagonia.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , firmaron este miércoles en el Palacio de Hacienda un acta de intención por el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). Posteriormente, el mandatario se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli , quien confirmó que el régimen de zona fría se mantendrá en la Patagonia.

De esta forma, se prevé que el Estado Nacional compense deudas con Neuquén a partir de la transferencia de inmuebles del programa Procrear y otros que sean identificados y acordados durante el proceso de negociación.

El REOR fue creado por el Decreto 969/24 para avanzar en el saneamiento de las cuentas públicas y encontrar mecanismos para cancelar -total o parcialmente- las obligaciones existentes entre jurisdicciones.

El acuerdo firmado contempla la posibilidad de que Nación transfiera inmuebles del programa Procrear y otros bienes a Neuquén . La incorporación de estos inmuebles quedará sujeta a la disponibilidad jurídica, dominial, técnica y administrativa de cada propiedad y al cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Los inmuebles que finalmente sean acordados e incorporados serán considerados como parte de los mecanismos de compensación que las partes podrán convenir en futuros acuerdos específicos del REOR , contra las obligaciones que Nación mantenga con la Provincia por lo dispuesto por el Consenso Fiscal 2017, aprobado por la Ley N° 27.429.

EL DIÁLOGO ES EL CAMINO El ministro @diegosantilli nos confirmó durante la reunión que mantuvimos hoy que el régimen de zonas frías para la Patagonia se mantendrá como hasta ahora. También avanzamos en distintos temas de la agenda conjunta de trabajo entre Nación y nuestra… pic.twitter.com/bp44TpTY7D

En caso de que se incorporen bienes inmuebles en futuros acuerdos de compensación, estos deberán ser valuados por los organismos competentes. Asimismo, se iniciarán los trámites ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para instrumentar la transferencia del dominio de dichos inmuebles en favor de la Provincia, como parte del mecanismo de compensación previsto.

La Provincia se compromete a no iniciar acciones legales contra la Nación mientras dure la negociación de las obligaciones incluidas y/o a incluirse en el Régimen. Además, instruirá a los representantes legales para que se solicite la suspensión de todos los plazos judiciales, arbitrales y/o administrativos vinculados con ellas.

Las partes se comprometen, durante el plazo de negociación previsto en el Régimen, a no iniciar procesos judiciales o arbitrales con sustento en las obligaciones incorporadas y/o a las negociaciones en curso.

Respaldo a la reforma del BCRA

Previo al encuentro con Caputo, el gobernador Rolando Figueroa había manifestado su respaldo a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

“Comparto que le pongamos un límite definitivo a la posibilidad de financiar el déficit público con emisión monetaria”, sostuvo Figueroa antes de reunirse en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El mandatario aseguró que durante demasiados años en la Argentina "se financiaron los desequilibrios del Estado con emisión monetaria" y comentó que "todos sabemos cómo termina esa historia: termina en inflación”.

“La inflación es el impuesto que nadie votó. No está escrito en ninguna ley, no lo discutió ninguna Legislatura y, sin embargo, se cobra todos los meses. Y se cobra de la manera más injusta”, añadió el líder neuquino.

Por otra parte, sostuvo que el que tiene ahorros puede defenderse, así como también el que tiene activos o conoce o puede acceder a instrumentos financieros, "pero el trabajador que cobra el día cinco, el jubilado, la familia que vive de un ingreso mensual, no tienen cómo hacerlo. A ellos la inflación les llega primero y les pega más fuerte”.