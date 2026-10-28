Tragedia ferroviaria en España: urgente pedido de donación de sangre por los heridos en el choque de trenes en Toledo

La Comunidad de Madrid convocó a los ciudadanos a donar ante el posible aumento de la demanda hospitalaria tras el accidente ferroviario. Las autoridades habilitaron más de 46 puntos de donación y solicitaron especialmente la colaboración de personas con determinados grupos sanguíneos.

Madrid pide donantes de sangre para los heridos ene la choque de trenes.

La Comunidad de Madrid lanzó un llamado urgente a donar sangre para garantizar la atención de los heridos por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia española de Toledo . El pedido fue realizado por el Centro de Transfusión regional , ante la posibilidad de que aumenten las necesidades de los hospitales que reciben a las víctimas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de publicaciones en redes sociales y mensajes enviados a teléfonos celulares, el organismo sanitario solicitó la colaboración de los ciudadanos y destacó la importancia de mantener disponibles las reservas de sangre para responder a la emergencia.

La convocatoria está dirigida especialmente a personas de los grupos sanguíneos O positivo (O+), O negativo (O-), A positivo (A+), A negativo (A-) y B negativo (B-) , considerados prioritarios ante la situación.

Las autoridades recomendaron acudir al centro de donación más cercano para contribuir al abastecimiento del sistema sanitario.

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid recordó que la región cuenta con una amplia red de establecimientos y unidades móviles destinadas a recibir donaciones.

“En Madrid hay más de 30 puntos fijos de donación y 16 unidades móviles que diariamente recorren la comunidad”, señalaron los responsables del organismo.

Entre los establecimientos disponibles se encuentra el propio Centro de Transfusión, ubicado en la avenida de la Democracia, esquina con la avenida de las Comunidades, en la capital española.

Además, los ciudadanos pueden acercarse a los puntos de atención de las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, que recorren diferentes localidades de la región.

Las ubicaciones y los horarios de funcionamiento de los centros se encuentran disponibles en el sitio oficial https://www.comunidad.madrid/donarsangre.

Desde el organismo también expresaron su reconocimiento a quienes participan habitualmente de estas campañas y agradecieron a los donantes madrileños “por su generosidad y compromiso y por su respuesta siempre ejemplar”.

Cuáles son los requisitos para donar sangre en España

Las autoridades sanitarias recordaron que la sangre no puede fabricarse artificialmente ni reemplazarse por otro recurso, por lo que las donaciones voluntarias resultan fundamentales para garantizar la atención de pacientes que necesitan transfusiones.

Para poder donar sangre, las personas deben cumplir con una serie de condiciones básicas:

Tener entre 18 y 65 años .

Pesar más de 50 kilogramos .

Encontrarse en buen estado de salud.

El procedimiento es sencillo y la extracción suele durar menos de 20 minutos. En cuanto a la frecuencia, las donaciones pueden realizarse con un intervalo mínimo de ocho semanas entre cada extracción.

Sin embargo, existen límites anuales establecidos por las autoridades sanitarias: los hombres pueden donar hasta cuatro veces en un período de 12 meses, mientras que las mujeres pueden hacerlo hasta tres veces.

El sistema sanitario busca garantizar las reservas tras el accidente

El pedido extraordinario de donaciones se produjo ante la posibilidad de que el accidente ferroviario en Toledo incremente la necesidad de transfusiones y otros tratamientos hospitalarios.

En este contexto, el Centro de Transfusión de Madrid busca reforzar las reservas disponibles para atender a los heridos y mantener la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

La convocatoria también apunta a evitar que la atención de la emergencia afecte el suministro habitual de sangre destinado a intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos y otras situaciones que requieren transfusiones.

La colisión ferroviaria tuvo lugar en Toledo.

Por este motivo, las autoridades insistieron en la importancia de la donación voluntaria y solidaria y alentaron a los ciudadanos que cumplan los requisitos a acercarse a cualquiera de los puntos habilitados en la región.

Al menos 68 muertos tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

Dos trenes de alta velocidad chocaron este miércoles por la mañana en la provincia española de Toledo y provocaron una tragedia que dejó al menos 68 muertos y decenas de heridos. El impacto hizo que dos vagones cayeran por un terraplén y obligó a interrumpir los servicios ferroviarios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano.

El accidente ocurrió a las 8:54, en el kilómetro 118 de las vías, entre las localidades de Urda y Orgaz, cerca de la estación de Urda. Según los primeros testimonios, un tren de Renfe embistió desde atrás a una formación de Iryo que se encontraría detenida. Ambos convoyes circulaban en dirección a Sevilla y transportaban, en conjunto, a 544 pasajeros.

El incidente ferroviario se produjo en la estación de Urda, situada en el municipio de Los Yébenes. A raíz del choque, la circulación entre Madrid y Andalucía se interrumpió debido al despliegue de equipos de rescate. El medio La Nación constató que la tragedia ocurrió cuando dos vagones de la formación Iryo descarrilaron entre Mora y Urda, en la línea de AV Madrid-Sevilla.

La portavoz de la región de Castilla-La Mancha, detalló en declaraciones a TVE que en el tren AVE de Renfe 2080 iban 397 pasajeros y en el Iryo 6076, 147 viajeros y un bebé.