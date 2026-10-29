Nuevo tope de ANSES: sube el límite de ingresos y un grupo de trabajadores podrá cobrar una ayuda extra

La actualización mensual modifica los parámetros del salario familiar y obliga a revisar tanto las remuneraciones individuales como el cálculo del hogar.

Los ingresos declarados y la composición del hogar forman parte de los criterios que se evalúan para acceder a las prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares . Con la llegada de noviembre, el ajuste previsto modifica el umbral salarial que deben cumplir los trabajadores para cobrar estos beneficios.

El nuevo límite individual se ubicaría en $3.271.814 , una cifra que determina la continuidad del acceso al sistema de asignaciones familiares para los hogares alcanzados. La actualización está vinculada con el incremento mensual aplicado a los rangos y montos de estas prestaciones.

El parámetro que se actualiza es el tope máximo de ingresos por integrante del grupo familiar . Para noviembre de 2026 ese límite pasaría a $3.271.814, tras un incremento del 1,93%.

El sistema de seguridad social contempla distintos beneficios económicos destinados a acompañar a las familias en diferentes etapas de la vida.

La variación se refleja en una cuenta sencilla: al límite anterior de $3.209.863 se le aplica el porcentaje de actualización. El resultado, con el redondeo correspondiente, queda en torno a $3,27 millones por persona .

Este valor no debe confundirse con el ingreso familiar total . El sistema contempla tanto el máximo que puede percibir cada integrante como el tope conjunto del hogar. Si se toma como referencia un límite individual de $3.271.814 para ambos integrantes, el máximo familiar equivalente sería de $6.543.628, sujeto a la confirmación de los valores oficiales vigentes para noviembre.

La distinción es clave para evitar confusiones. Una familia puede tener ingresos combinados inferiores al máximo permitido y, aun así, quedar excluida si uno de sus integrantes supera el tope individual. Esta condición forma parte de las reglas del régimen de asignaciones familiares y está contemplada en las resoluciones de ANSES.

El incremento mensual busca actualizar los parámetros del sistema frente a la evolución de los precios y las remuneraciones. Sin embargo, el porcentaje de ajuste no implica que todos los beneficiarios reciban el mismo aumento en dinero: el monto de cada prestación depende del tipo de asignación y del rango de ingresos en el que se encuentre el hogar.

Requisitos clave: por qué cobrar menos del tope no garantiza el cobro automático

Estar por debajo del máximo salarial es una condición necesaria para acceder a determinadas asignaciones familiares, pero no asegura la acreditación automática del beneficio. ANSES evalúa los datos laborales y familiares disponibles en sus registros, además de los requisitos específicos de cada prestación.

Uno de los puntos centrales es el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para calcularlo se consideran los ingresos de ambos progenitores, incluso cuando no conviven en el mismo domicilio. Entre los conceptos que pueden computarse figuran:

las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia y las sumas no remunerativas declaradas por el empleador

los haberes jubilatorios y las pensiones

la Prestación por Desempleo y determinadas prestaciones sociales

los ingresos de referencia correspondientes a trabajadores autónomos, monotributistas y personal de casas particulares, según las reglas aplicables

Las consultas sobre asignaciones familiares pueden realizarse a través de los canales digitales habilitados por el organismo previsional. Magnific

Qué asignaciones familiares entran dentro del sistema SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida distintas prestaciones para trabajadores y otros grupos contemplados por el régimen. Entre los principales beneficios se encuentran la asignación por hijo, la asignación prenatal y las prestaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio.

La asignación por hijo está destinada a quienes reúnen las condiciones previstas para el salario familiar. Su monto varía según el nivel de ingresos del hogar y, cuando corresponde, la zona geográfica. Por eso, dos familias con hijos a cargo pueden recibir importes diferentes aunque ambas cumplan con los requisitos generales.

La asignación prenatal, en tanto, está dirigida a quienes atraviesan un embarazo y reúnen las condiciones exigidas por el régimen. Las prestaciones por nacimiento, adopción y matrimonio responden a hechos específicos y tienen sus propios requisitos y plazos de solicitud.

También existen asignaciones vinculadas con maternidad y maternidad Down, cuyo tratamiento tiene particularidades dentro del régimen. No todas las prestaciones se rigen de la misma manera por los topes de ingresos: algunas tienen excepciones previstas en la normativa, de modo que es necesario consultar las condiciones correspondientes a cada caso.