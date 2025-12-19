Caso Epstein: el Departamento de Justicia de EEUU anunció la publicación de "cientos de miles" de documentos

La entidad anunció la medida en breve, con fecha límite este viernes, tras la aprobación de la reciente Ley de Transparencia de los Archivos del caso. Además, se espera la divulgación de más archivos en las próximas semanas.

"Estamos revisando cada una de las hojas de papel que vamos a producir", anunciaron desde la Justicia de EEUU.

El Departamento de Justicia de EEUU anunció este viernes la publicación en breve de "centenares de miles de documentos" del expediente judicial del financista Jeffrey Epstein. Además, se espera la divulgación de más archivos en las próximas semanas.

Las autoridades disponen, sin embargo, de amplio margen para mantener en secreto nombres, material considerado secreto o problemático desde el punto de vista legal, declaró el fiscal general adjunto, Todd Blanche .

"Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando", declaró Blanche en una entrevista con el programa televisivo "Fox and Friends", citó AFP.

Este viernes era la fecha límite para la tan esperada publicación de los archivos de Epstein, cuya divulgación fue ordenada por la ley de Transparencia de los Archivos de Epstein aprobada por el Congreso el mes pasado y promulgada por el presidente Donald Trump, en su momento amigo del fallecido financista.

" Preveo que vamos a publicar varios cientos de miles de documentos. Y esos documentos vendrán en todos los formatos, fotografías y otros materiales asociados con todas las investigaciones sobre Epstein", añadió Blanche.

Además, sostuvo que espera "varios cientos de miles más en las próximas semanas". El fiscal también explicó que el Departamento de Justicia estaba extremando precauciones para garantizar que las identidades de los cientos de víctimas de Epstein se ocultaran en los registros.

"Estamos revisando cada una de las hojas de papel que vamos a producir, asegurándonos de que cada víctima, su nombre, su identidad, su historia, en la medida en que necesite protección, esté completamente protegida", subrayó.

Caso Epstein: revelan una serie de fotos inéditas en las que aparece Donald Trump junto a varias mujeres

Un nuevo lote de fotografías del patrimonio de Jeffrey Epstein muestra a numerosos hombres de alto perfil en la órbita del difunto financista, incluido el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, Woody Allen, Andrew Mountbatten-Windsor, Bill Gates, Steve Bannon y Richard Branson.

De las 95.000 fotos nuevas, 19 fueron puestas a disposición del público por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, mientras el Congreso continúa examinando la colección completa. Muchas muestran a conocidos de Epstein —aunque ninguno aparece participando en actividades ilegales—, mientras que otras muestran una extensa colección de juguetes sexuales sin contexto.