La Justicia de Francia condenó a 10 personas por el ciberacoso contra Brigitte Macron

La Justicia de Francia condenó hoy a diez personas tras declararlas culpables de ciberacoso contra la primera dama Brigitte Macron. Entre los cargos, difundieron afirmaciones falsas en línea sobre su género y sexualidad, incluidas acusaciones “denigrantes” de que nació hombre.

El caso se remonta a 2024 cuando la primera dama denunció que los rumores sobre su presunta transexualidad afectaron a su entorno y a ella misma. En esa línea, explicó que sus nietos escucharon que “ su abuela es un hombre ”.

Sin embargo, las informaciones falsas comenzaron con la elección de Macron en 2017 y se volvieron virales, especialmente en EEUU de la mano de la podcaster de extrema derecha Candace Owens , cercana al movimiento trumpista MAGA y a quien los Macron demandaron.

“Yo lucho constantemente. Quiero ayudar a los adolescentes a luchar contra el acoso; si no doy el ejemplo, va a ser difícil”, señaló el domingo Brigitte Macron sobre sus denuncias. La decisión final fue definida por el tribunal de París, que condenó a nueve de los acusados a penas de entre 4 y 8 meses de prisión en suspenso por su “voluntad de perjudicar a la denunciante” en términos “denigrantes” sobre su sexo y su “presunta pederastia”, sostuvo su presidente, Thierry Donard .

Por otro lado, un décimo acusado fue condenado a seis meses de prisión firme por ausentarse al juicio. A las diez personas juzgadas se les impuso el seguimiento de un curso de concienciación sobre el ciberacoso y el pago de una multa solidaria de 10.000 euros.

“Las publicaciones repetidas han tenido efectos perjudiciales acumulativos”, declaró el tribunal. El abogado de Brigitte, Jean Ennochi, señaló que “lo importante es que haya entrenamientos inmediatos de concienciación sobre el ciberacoso, y para algunos de los acusados, una prohibición de usar sus cuentas de redes sociales”.

Los individuos - ocho hombres y dos mujeres de entre 41 y 65 años - fueron acusados de postear numerosos comentarios afirmando falsamente que la esposa del presidente Emmanuel Macron nació hombre y comparando su diferencia de edad de 24 años con la pedofilia.

Ante una sala abarrotada, la hija de la víctima, Tiphaine Auzière, testificó sobre lo que describió como el “deterioro” de la vida de su madre desde el acoso en línea. “Ella no puede ignorar las cosas horribles que se dicen sobre ella”, dijo al tribunal y afirmó que el impacto se extendió a toda la familia, incluidos los nietos de Macron.

Durante el juicio, la mayoría de los acusados expresaron su indignación por tener que justificar comentarios “satíricos” e invocaron la libertad de expresión o el derecho a informar de una verdad, a su juicio, “escondida”, y dijeron que no entendían por qué estaban siendo procesados.

