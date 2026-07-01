La NASA mostró un mapa con los desplazamientos de la superficie terrestre en Venezuela + Agregar ámbito en









La agencia espacial aportó datos sobre los movimientos en el norte del país. Se trata de captaciones preliminares de su satélite Radar de Apertura Sintética en colaboración con una institución espacial de la India.

En su explicación, la NASA indicó que "los tonos rojos y azules indican desplazamiento en direcciones opuestas (rojo hacia el este y azul hacia el oeste)". NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EEUU (NASA) difundió imágenes satelitales que muestran cómo los terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela provocaron un desplazamiento de la superficie terrestre. El registro forma parte de uno de los más impactantes de la magnitud del desastre, que ya dejó más de 1.900 muertos.

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Los satélites de la NASA captaron imágenes y datos "que están apoyando las labores de respuesta", indicó la agencia en su X. Este mapa del satélite Radar de Apertura Sintética (NISAR, por su acrónimo en inglés) forma parte de una misión en colaboración con la agencia de la India Indian Space Research Organisation (ISRO) y muestra cómo los sismos desplazaron la superficie terrestre.

En su explicación, la NASA indicó que "los tonos rojos y azules indican desplazamiento en direcciones opuestas (rojo hacia el este y azul hacia el oeste), mientras que los tonos amarillos señalan un desplazamiento cercano a cero".

La NASA mostró los desplazamientos de la superficie terrestre en Venezuela No obstante, este aporte de la agencia espacial se trata de datos preliminares "aún en proceso de validación, útiles para identificar zonas de desplazamiento significativo". Las imágenes se centraron en las distintas zonas del norte venezolano y la web compartida por la NASA detalló que el trabajo está hecho por científicos del Equipo de Ciencias Operativas de NISAR en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y el Instituto Tecnológico de California.



Dos potentes terremotos sacudieron recientemente Venezuela. Los satélites de la NASA han captado imágenes y datos que están apoyando las labores de respuesta.



Este mapa del satélite Radar de Apertura Sintética (NISAR, por su acrónimo en inglés) una misión en colaboración con… pic.twitter.com/kFc8MXiefH — NASA en español (@NASA_es) June 30, 2026 "El mapa se derivó de imágenes de radar de apertura sintética (SAR) del satélite NISAR (Radar de Apertura Sintética) de la NASA-ISRO. El equipo calculó la diferencia interferométrica (interferograma o SAR interferométrico) entre la imagen posterior al evento, adquirida el 25/06/2026, y la imagen previa al evento, adquirida el 13/06/2026", agregó el texto.





El SAR interferométrico (InSAR) mide el componente de desplazamiento de la superficie en la línea de visión (LOS) entre el suelo y el satélite, que forma un ángulo de aproximadamente 40 grados con la vertical y se encuentra ligeramente al sur del oeste, sostuvo el texto. Terremotos en Venezuela: ya son 1.943 los muertos y continúa la búsqueda de sobrevivientes La cifra de víctimas fatales por los terremotos que golpearon a Venezuela ascendió a 1.943 muertos, según el último balance oficial difundido este martes. Además, las autoridades informaron 10.571 heridos, 15.866 damnificados y más de 22.000 personas que permanecen bajo atención médica. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron graves daños en distintas zonas del país, aunque el estado de La Guaira continúa como uno de los puntos más críticos de la emergencia. Allí, las autoridades declararon la zona de desastre y mantienen un amplio operativo de seguridad, asistencia y rescate. En paralelo, los equipos especializados siguen trabajando entre los escombros para intentar encontrar sobrevivientes. De acuerdo con el reporte oficial, hasta el momento fueron rescatadas 6.461 personas, mientras continúa la búsqueda de víctimas en edificios colapsados y viviendas destruidas.

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