La ONU convocó a una sesión extraordinaria para analizar la crisis en el estrecho de Ormuz

El organismo anunció que la Organización Marítima Internacional (OMI) convocó a una sesión extraordinaria los días 18 y 19 de marzo para evaluar el impacto de la guerra en Medio Oriente en el comercio marítimo. El foco estará en el impacto que tiene el cierre del estrecho de Ormuz en el mercado energético global.

El estrecho de Ormuz: la zona estratégica que podría generar una crisis en la economía mundial.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que la Organización Marítima Internacional (OMI) celebrará una sesión extraordinaria los días 18 y 19 de marzo para analizar cómo la escalada militar en Medio Oriente golpea al transporte marítimo internacional. En este escenario, el foco estará puesto especialmente en el Estrecho de Ormuz , uno de los principales corredores para el comercio energético global por donde, antes del conflicto, navegaba el 20% del petróleo mundial.

El anuncio fue realizado este jueves a través de un comunicado del organismo, en un contexto de creciente tensión regional que también derivó en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra los ataques atribuidos al régimen de Irán en el Golfo Pérsico .

Según explicó la agencia especializada de la Naciones Unidas , “la sesión extraordinaria ha sido convocada a petición de varios miembros del consejo” y tendrá como objetivo evaluar las consecuencias del conflicto para la navegación global, “en particular en el estrecho de Ormuz”. En detalle, los impulsores de la iniciativa fueron Egipto , Emiratos Árabes Unidos , Francia , Marruecos , Qatar y Reino Unido .

En detalle, el consejo de la OMI es un organismo ejecutivo compuesto por 40 países elegidos por la asamblea de la ONU . Según explicaron las autoridades, el encuentro estará abierto a todos los Estados miembros más allá del órgano marítimo, además de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la navegación.

En la actualidad, el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz —ubicado entre Omán e Irán— se encuentra prácticamente paralizado , según advirtió el propio organismo internacional. Esta interrupción genera serias perturbaciones en el suministro global de petróleo y podría tener impacto en el crecimiento económico mundial.

La tensión se intensificó luego de que los Guardianes de la Revolución Islámica iraníes prometieran mantener cerrado el paso marítimo. La medida fue impulsada tras un pedido del nuevo líder supremo del país, Mojtaba Khamenei. “Definitivamente debe utilizarse la baza del bloqueo del estrecho de Ormuz”, insistieron desde Teherán.

Zona de guerra y riesgos para la navegación

En este escenario, el estrecho fue calificado como “zona de operaciones de guerra” por el sector marítimo internacional. Irán llevó adelante la colocación de minas en el corredor marítimo, lo que elevó el alerta mundial. Además, múltiples embarcaciones fueron víctimas de ataques en las casi 2 semanas que lleva el conflicto bélico.

Datos citados por la OMI indicaron que, hasta el momento, se registraron alrededor de quince incidentes vinculados con buques en la región. Estos episodios dejaron varios marineros y trabajadores del sector muertos.

El involucramiento de la ONU

La escalada también generó reacciones dentro del sistema internacional. La Unión Europea celebró la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución impulsada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), que condena los ataques iraníes contra siete países de la región y exige su cese inmediato. El texto fue aprobado con 13 votos a favor y dos abstenciones, correspondientes a China y Rusia.

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La resolución exige el “cese inmediato de todos los ataques de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania”. El documento también determina que “tales actos” constituyen “una violación del Derecho Internacional” y “una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.