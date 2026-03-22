La reacción de Benjamín Netanyahu: "Irán demostró ser un peligro para el mundo"

El primer ministro israelí acusó a Teherán de escalar el conflicto con misiles y ataques a civiles, y pidió mayor apoyo internacional frente a la amenaza.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , afirmó que Irán representa una amenaza global tras los últimos ataques y el lanzamiento de misiles de largo alcance, en una escalada que intensifica la guerra en Medio Oriente y eleva la presión internacional sobre el régimen iraní.

Durante una visita a Arad, Netanyahu sostuvo: “Si necesitan pruebas de que Irán pone en peligro al mundo entero, las últimas 48 horas se las proporcionaron” . En ese sentido, apuntó directamente contra las capacidades militares de Teherán y su impacto más allá de la región.

“Lanzaron un misil balístico intercontinental contra Diego García. Tiene un alcance de 4.000 kilómetros. Siempre lo he dicho. Ahora tienen la capacidad de llegar hasta lo más profundo de Europa” , señaló. Y agregó: “¿Qué más pruebas necesitan para convencerse de que este régimen, que amenaza al mundo entero, debe ser detenido?”.

El mandatario también denunció ataques contra zonas civiles y religiosas. “Irán atacó una zona civil. Lo están haciendo como arma de exterminio masivo. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales”, expresó. Además, indicó que los bombardeos alcanzaron Jerusalén “justo al lado de los lugares sagrados de las tres principales religiones monoteístas: el Muro de las Lamentaciones, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al-Aqsa”.

En paralelo, acusó a Irán de bloquear rutas estratégicas: el régimen está “bloqueando una ruta marítima internacional, una ruta energética, e intentando chantajear al mundo entero”.

Benjamín Netanyahu afirma que Israel “está ganando la batalla”

El primer ministro de Israel aseguró que su país está “aplastando al enemigo” y “ganando esta batalla” en medio de la escalada con Irán. Sus declaraciones se dieron tras un ataque con misil en la ciudad de Arad, en el sur israelí, que dejó más de 60 heridos, una decena de ellos en estado grave.

Durante su visita, calificó como un “milagro” que no hubiera víctimas fatales y pidió a la población cumplir con las medidas de seguridad. Además, remarcó la importancia de mantener la disciplina civil frente a los ataques.

Trump Netanyahu El conflicto suma presión sobre rutas energéticas clave.

El líder israelí también llamó a reforzar el respaldo internacional frente al conflicto. Sostuvo que es momento de que otros países se involucren activamente en la ofensiva contra Irán y destacó que algunos gobiernos ya se alinearon con Israel y Estados Unidos, aunque consideró que ese apoyo aún resulta insuficiente.

Desde Teherán, la respuesta fue inmediata y en tono de escalada. Autoridades militares iraníes afirmaron que intensificarán los ataques con armamento más avanzado para “alterar los cálculos del enemigo”. En esa línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que la infraestructura energética de Medio Oriente podría quedar “irreversiblemente destruida” si se concretan ataques contra Irán, en un contexto de creciente tensión tras las amenazas de Estados Unidos sobre posibles acciones militares.