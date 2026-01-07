Líderes europeos trabajan en un plan de acción ante posible avance de EEUU sobre Groenlandia

Los principales gobiernos de Europa reúnen a sus ministros de Asuntos Exteriores. Mientras, para la Casa Blanca "siempre es una posibilidad" el uso de la fuerza militar para este objetivo de política exterior.

Una toma militar estadounidense de Groenlandia generaría choques en la alianza de la OTAN y profundizaría la división con Europa.

Países aliados de Europa están trabajando estrechamente en un plan de acción sobre cómo responder si EEUU cumple su amenaza de apoderarse de Groenlandia , mientras aumentan las ambiciones del presidente estadounidense Donald Trump en la región.

En las últimas horas, los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Polonia llevaron adelante una reunión para respaldar de forma unánime la soberanía danesa sobre Groenlandia. "Groenlandia pertenece a su pueblo" , señala el documento oficial en el que le responden al republicano.

Una toma militar estadounidense de Groenlandia, que pertenece a un viejo aliado, Dinamarca, generaría choques en la alianza de la OTAN y profundizaría la división entre Trump y los líderes europeos.

De momento, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot , señaló que el tema se abordará en una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Polonia más tarde hoy.

"Queremos actuar, pero queremos hacerlo junto con nuestros socios europeos", declaró a la radio France Inter. Por otro lado, una fuente del gobierno alemán indicó que Alemania estaba "trabajando estrechamente con otros países europeos y Dinamarca en los próximos pasos respecto a Groenlandia".

Dinamarca Groenlandia.avif "Groenlandia pertenece a su pueblo", proclamaron líderes mundiales sobre el estatus del territorio tras las intenciones de avance de EEUU.

La Casa Blanca asegura que "el ejército estadounidense siempre es una opción"

Trump está discutiendo opciones para adquirir Groenlandia, señalaron fuentes de la Casa Blanca a Reuters y aseguraron el posible uso del ejército estadounidense, a pesar de las objeciones europeas.

El republicano considera la adquisición de Groenlandia como una prioridad de seguridad nacional de EEUU necesaria para "disuadir a nuestros adversarios en la región del Ártico", indicó un comunicado.

"El presidente y su equipo están discutiendo una gama de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar las fuerzas armadas estadounidenses es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", sostuvieron desde Washington.

Groenlandia busca bajar la tensión tras nuevas amenazas de Donald Trump

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, llamó a evitar reacciones de pánico luego de que Donald Trump reiterara su interés en incorporar la isla a Estados Unidos. Si bien defendió la soberanía del territorio autónomo danés, expresó su voluntad de recomponer una relación institucional directa y ordenada con Washington.

Durante una conferencia de prensa en Nuuk, Nielsen sostuvo que “la situación no es tal que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia” y remarcó que no existe un escenario inmediato de intervención. En ese marco, insistió en la necesidad de restablecer el contacto político con la Casa Blanca, aunque advirtió que su gobierno endurecerá el tono frente a declaraciones que considera inapropiadas.