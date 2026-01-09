Donald Trump insiste con comprar Groenlandia: ¿puede hacerlo y cuánto está dispuesto a pagar?

Funcionarios discutieron el envío de pagos globales y el debate presenta preguntas de difícil respuesta. Si bien no hay cifras exactas los montos discutidos van desde u$s10.000 a u$s100.000 por persona.

La administración de Donald Trump considera pagarle a los habitantes de Groenlandia para convencerlos de unirse a EEUU , en medio de las crecientes ambiciones del republicano por apoderarse del terreno que pertenece a Dinamarca . No obstante, el debate dentro del equipo republicano presenta muchas preguntas sobre el hecho de querer comprar una nación.

El jueves EEUU adelantó que discutirá la propiedad de Groenlandia con Dinamarca la próxima semana, aseguró su secretario de Estado Marco Rubio. Tras la intervención militar en Venezuela y la captura de su expresidente Nicolás Maduro , las ambiciones de la administración de Donald Trump sobre la isla volvieron a la agenda pública despertando preocupación en la isla y Europa .

Funcionarios estadounidenses discutieron el envío de pagos globales a los groenlandeses como parte de un intento por convencerlos de que se separen de Dinamarca y potencialmente se unan a su país, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto indicaron a Reuters.

Si bien la cifra exacta en dólares y la logística de cualquier pago no están claras, los funcionarios, incluidos asesores de la Casa Blanca , discutieron montos que van desde u$s10.000 a u$s100.000 por persona .

La idea de pagar directamente a los residentes de Groenlandia ofrece una explicación de cómo EEUU podría intentar "comprar" la isla de 57.000 habitantes, a pesar de la insistencia de las autoridades de Copenhague y Nuuk de que Groenlandia no está en venta.

Esta táctica se encuentra entre varios planes que la Casa Blanca está considerando para adquirir Groenlandia, incluyendo el posible uso del ejército estadounidense.

Sin embargo, corre el riesgo de parecer excesivamente transaccional e incluso degradante para una población que desde hace tiempo debate su propia independencia y su dependencia económica de Dinamarca.

La compra de un país, ¿es posible?

Más allá de una discusión numérica, el debate sobre "una posible compra" enfrenta imponderables como el modo de establecer un precio significativo. Al respecto, el economista y jefe del banco holandés ABN AMRO Nick Kounis indicó que "no existe un mercado para comprar y vender países" y que, por ende, permita valorar a las naciones.

Los intentos de encontrar puntos de referencia históricos también tropiezan con dificultades. En 1946, EEUU ofreció comprar isla ártica por u$s100 millones, una cifra equivalente a u$s1.600 millones de hoy.

Antecedentes como la compra de Luisiana a Francia por u$s15 millones en 1803 y la adquisición de Alaska por u$s7,2 millones en 1867 a Rusia tampoco son útiles.

En ambos casos los países poseedores decidieron vender y, por otro lado, esas cifras serían mucho más altas hoy por variables como la inflación, la apreciación de los precios de la tierra y el crecimiento de las economías locales.

"Al añadir las nociones intangibles de la cultura y la historia de los pueblos indígenas, no se puede... no hay forma de ponerle precio", indicó el director de Investigación de Política Ártica y Oceánica del Instituto Fridtjof Nansen de Noruega Andreas Osthagen.

EEUU discutirá la propiedad de Groenlandia con Dinamarca la próxima semana

La declaración de Rubio a la prensa fue tras una reunión informativa a puertas cerradas con senadores estadounidenses y se produce un día después de que la Casa Blanca afirmara que se estaban discutiendo opciones, incluida la fuerza militar.

Al ser consultado al respecto de contactos con funcionarios daneses, Rubio fue claro: "Me reuniré con ellos la próxima semana. Tendremos esas conversaciones con ellos entonces", indicó Reuters sin señales de que Washington quiera dar marcha atrás en el deseo declarado de controlar la región.

Así, las preocupaciones sobre el futuro del territorio resurgieron después del uso unilateral de la fuerza militar por parte de Trump contra Venezuela. Entre los argumentos de Washington, la administración Trump afirma que Groenlandia es vital para la seguridad de EEUU.