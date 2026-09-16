Conmoción en Los Ángeles: se estrelló un helicóptero que cubría un choque y murieron 3 personas + Agregar ámbito en









La aeronave cubría desde el aire un choque entre un colectivo y un automóvil cuando se precipitó a poco más de dos kilómetros del lugar. Una cuarta persona fue trasladada a un hospital.

La aeronave era utilizada por NBC4 y Telemundo 52.

Un helicóptero se estrelló en Los Ángeles este martes y provocó la muerte de al menos tres personas. La aeronave realizaba una cobertura televisiva de un incidente automovilístico al momento de perder control y colisionar.

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El helicóptero, un NewsChopper 4, se precipitó en el bloque 9100 de North Mason Avenue, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. A bordo viajaban la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, quienes murieron en el accidente. Una tercera víctima falleció en tierra, en las inmediaciones del lugar donde cayó el helicóptero.

“Cuatro pacientes han sido evaluados. Se ha determinado que tres pacientes han fallecido en el lugar. Un paciente fue trasladado a un hospital local en condición desconocida”, indicó la institución en un comunicado.

El accidente aéreo El accidente ocurrió mientras los servicios de emergencia respondían a una colisión vial registrada poco después de las 17:00 cerca de la intersección de Nordhoff Street y De Soto Avenue, de acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles.

El choque en tierra había involucrado a un autobús de Los Ángeles Metro y un vehículo particular y dejó al menos dos muertos y seis heridos, que fueron trasladados a hospitales. Las autoridades no precisaron el estado de las personas lesionadas.

El accidente provocó 3 muertos y una persona debió ser trasladada de urgencia. En ese entonces, varios helicópteros sobrevolaban la zona para cubrir el accidente cuando el NewsChopper 4 cayó a poco más de dos kilómetros del lugar del primer siniestro. NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado conjunto tras la tragedia: “Estamos profundamente apenados de informar que un helicóptero que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 estuvo involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles el martes por la tarde". La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también se expresó sobre lo ocurrido y afirmó que estaba “devastada” por las muertes provocadas tanto por la caída del helicóptero como por la colisión vial y agradeció la respuesta de los servicios de emergencia. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA) estarán a cargo de investigar las causas del accidente, detalló el Departamento de Bomberos.