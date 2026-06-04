Las mujeres, en la primera línea del brote de ébola: cuidan a los enfermos y enfrentan mayores riesgos

Autoridades sanitarias alertaron por un patrón que se repite en este brote, en comparación con contagios de otras épocas. Además, señalaron que el virus se propaga "a lo largo de las líneas del cuidado".

En el primer brote registrado en la década de 1970, las mujeres representaron el 56% de las muertes, según ONU Mujeres.

Autoridades sanitarias aseguraron que las mujeres son las principales cuidadoras durante el ébola y además las más expuestas al contagio . Fue luego de una serie de comparaciones con anteriores contagios y sostienen que "esperan patrones similares" en esta ocasión.

El brote se identificó con semanas de retraso porque al principio no se hicieron pruebas diagnósticas para Bundibugyo , una variedad inusual del virus. Así, las autoridades congoleñas confirmaron este miércoles 363 casos, incluidos 62 fallecimientos, y se sospechan más, indicó la agencia AP.

En el primer brote registrado en la década de 1970, las mujeres representaron el 56% de las muertes, según ONU Mujeres . Durante el brote de 2018-2020 en Congo, el más mortífero en la historia del país, las mujeres y las niñas constituyeron cerca de dos tercios de los casos reportados.

“Sin duda veremos que el mismo patrón emerge en el brote actual. La transmisión del ébola sigue realidades sociales. El virus se propaga a lo largo de las líneas del cuidado, el trabajo doméstico, el trabajo sanitario en primera línea y las prácticas funerarias ”, sostuvo en un comunicado la jefa de acción humanitaria de ONU Mujeres Sofia Calltorp .

ebola (2) Durante el brote de 2018-2020 en Congo, el más mortífero en la historia del país, las mujeres y las niñas constituyeron cerca de dos tercios de los casos reportados. AFP

A su vez, en muchas comunidades del este de República Democrática del Congo, las mujeres son quienes preparan los cuerpos para el entierro. Cada día durante la última semana, la ciudadana Aline Kasiwa alimentó a su madre enferma, la ayudó a beber y lavó su ropa, todo mientras teme contagiarse del virus del ébola, sostuvo a la agencia AP. “Ella es la única familia que me queda. No puedo abandonarla”, afirmó a la agencia.

“Es la mujer la que les da un baño, es la mujer la que les da de comer, y es la mujer la que está ahí para lavar la ropa sucia y todo lo demás”, explicó la doctora Furaha Elisabeth, directora de la clínica de ginecología y obstetricia Karibuni Wa Maman en Bunia.

Alerta ébola: detectaron tres buques provenientes de zonas afectadas rumbo al país

El Gobierno informó este miércoles que fueron detectados tres buques cargueros provenientes de la República Democrática del Congo con destino a la Argentina en el marco del actual brote de ébola registrado en esa región de África. Las embarcaciones operaban bajo bandera de Grecia y Liberia y quedaron bajo seguimiento sanitario preventivo antes de arribar al país.

Según detallaron fuentes oficiales, la detección permitió activar protocolos de control coordinados entre Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud y la Prefectura Naval Argentina para minimizar riesgos sanitarios vinculados con las tripulaciones y el ingreso al territorio nacional.

Entre las medidas implementadas se realizaron controles médicos a bordo de los barcos, pedidos de declaraciones juradas sanitarias y restricciones específicas para evitar el desembarco de tripulantes hasta completar las verificaciones correspondientes.

Las autoridades remarcaron que las embarcaciones provenían de zonas consideradas de riesgo epidemiológico debido al brote de ébola que afecta actualmente a distintas áreas de África central, particularmente en la República Democrática del Congo, donde en los últimos meses volvieron a registrarse casos de la enfermedad.