Pruebas PISA: qué evalúan, quiénes participan y cómo se calcula el ranking + Agregar ámbito en









La prueba compara el desempeño de estudiantes de distintos países y utiliza una escala común para medir sus resultados en tres áreas.

La prueba PISA es una evaluación internacional estandarizada que mide el rendimiento escolar de estudiantes de 15 años en distintos países. La administra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y se realiza cada tres años desde el año 2000.

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Qué evalúa la prueba PISA PISA evalúa el desempeño de los estudiantes en matemática, ciencias y comprensión de textos. A diferencia de otros exámenes educativos, la prueba no está diseñada a partir de los contenidos específicos de las currículas de cada país, sino que utiliza un modelo común para todos los participantes.

Con los resultados obtenidos en esas tres áreas se elaboran tres rankings internacionales, uno por cada materia. La evaluación también pone el foco en distintos aspectos de acuerdo con cada edición.

Diario Médico Cada tres años, una de las áreas tiene un peso especial dentro de la prueba. Por ejemplo, en 2009 el eje estuvo puesto en la comprensión de textos, por lo que ese año se incluyeron más preguntas relacionadas con esa capacidad.

Además de las materias principales, PISA incorpora preguntas destinadas a conocer diferentes aspectos del ambiente escolar y las experiencias de los estudiantes. A lo largo de las distintas ediciones se abordaron temas como las estrategias de estudio, la solución de problemas y la formación básica en técnicas de información.

Qué países participan y desde cuándo La cantidad de países que forman parte de PISA varió con el paso de las ediciones. En el año 2000 participaron 41 países, mientras que en la última edición mencionada en el material original fueron 75. Noticia en desarrollo.-

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