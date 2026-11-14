ANSES confirmó las fechas del aguinaldo: cuándo cobra cada jubilado en diciembre

Las acreditaciones se distribuyen según la terminación del documento y el tramo de ingresos; el detalle contempla también prestaciones no contributivas.

El cierre del año incluye conceptos adicionales que forman parte de los ingresos de distintos sectores previsionales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2026, que incluye la segunda cuota del aguinaldo para jubilados y pensionados. Las acreditaciones se realizarán durante el mes y estarán organizadas según la terminación del DNI y el nivel de ingresos de cada beneficiario.

El cronograma también contempla a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), que tendrán fechas específicas para cobrar. Además de conocer cuándo estará disponible el dinero, los beneficiarios pueden consultar cómo se calcula el Sueldo Anual Complementario (SAC) y qué conceptos deben aparecer en sus recibos.

De acuerdo con el cronograma aprobado mediante la Resolución 349/2025, los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo comenzarán a recibir sus prestaciones el miércoles 9 de diciembre . El calendario se extenderá hasta el miércoles 16, con fechas diferenciadas según el último número del DNI. Las fechas establecidas son las siguientes:

La organización de las prestaciones previsionales contempla distintas modalidades de acreditación durante el último mes del año.

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, las acreditaciones comenzarán una semana después. Este grupo cobrará entre el jueves 17 y el miércoles 23 de diciembre .

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) en diciembre

Los titulares de Pensiones No Contributivas también recibirán sus prestaciones durante la primera parte de diciembre. En este caso, ANSES estableció un cronograma concentrado en tres jornadas, entre el miércoles 9 y el viernes 11. El esquema de acreditación quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 11 de diciembre

De esta manera, todos los beneficiarios de PNC tendrán disponible su prestación durante los primeros días del calendario mensual. Estas pensiones alcanzan a distintos grupos de personas que cumplen los requisitos establecidos por la normativa previsional, entre ellos quienes reciben pensiones por invalidez, por fallecimiento de un trabajador y para madres de siete hijos o más.

La administración de los haberes requiere revisar los comprobantes para identificar cada concepto y sus respectivos importes. Pexels

Cómo se calcula el Sueldo Anual Complementario (SAC)

El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario, representa un ingreso adicional que se paga en dos cuotas durante el año: una en junio y otra en diciembre. En el sistema previsional, el importe de cada cuota equivale al 50% del haber mensual de referencia correspondiente al semestre. Para la segunda liquidación del año se toma como referencia el período comprendido entre julio y diciembre.

Por ejemplo, si un jubilado tiene un haber mensual de $600.000 y ese es el importe más alto que percibió durante el segundo semestre, le corresponderá un aguinaldo de $300.000. Así, entre la prestación mensual y el SAC recibirá $900.000, antes de considerar otros conceptos o descuentos que pudieran corresponder.

En cambio, si durante esos seis meses el beneficiario tuvo una modificación en su prestación, el cálculo debe contemplar el monto de referencia que corresponda según las liquidaciones del período.

La actualización por movilidad también puede incidir en el importe final, porque modifica el haber previsional. En diciembre, el monto definitivo debe analizarse con la prestación actualizada que corresponda al beneficiario. No es necesario iniciar ningún trámite para recibir la segunda cuota del SAC. El pago se efectúa junto con los haberes del mes, de acuerdo con el calendario establecido por ANSES.