León XIV recibió a seis sobrevivientes de abuso sexual de la Iglesia en Perú: pidió por espacios seguros y justicia

El Pontífice se reunió personalmente y escuchó cada caso por separado. Las sobrevivientes destacaron la reunión como "un hito" y lo vieron comprometido.

La reunión se concretó este jueves y duró más de una hora, donde habló personalmente con cada una de las víctimas.

En su paso por Perú , dentro de su visita por Latinoamérica, el papa León XIV se reunió con seis víctimas de abuso sexual por parte del clero católico. Se trata de su segundo encuentro con sobrevivientes, en el marco de su viaje de 12 días en la región, donde conversó sobre cómo la Iglesia puede escuchar mejor a las víctimas, a la vez de pedir por espacios seguros para ellas y justicia .

El Papa ya había recibido este lunes a cinco víctimas de esta clase de crímenes en su paso por la Universidad Católica Argentina (UCA), donde habló con cada una y les aseguró su compromiso de reforzar las vías de protección y de acompañamiento.

Una vez en Lima, la reunión del Sumo Pontífice se concretó este jueves y duró más de una hora, según un comunicado del Vaticano. "El Papa se reunió con cada uno de ellos personalmente, escuchando sus historias de sufrimiento y su dolor", informó la Santa Sede.

En aquella cita, el Papa y las víctimas reflexionaron "sobre cómo fomentar un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, los procesos de sanación y el compromiso con la creación de entornos seguros", agregó.

Una de las participantes de la reunión, Camila Bustamante , declaró ‌a Reuters que se trataba de "un hito importante" y que León parecía muy "comprometido" con ayudar a las víctimas . Sin embargo, advirtió que las sobrevivientes rara vez logran cerrar sus casos.

"Las víctimas están acostumbradas a perseverar, aún cuando las cosas se ponen difíciles. Creo que el mensaje debe ser que no hay que bajar los brazos y debemos seguir trabajando por un mundo sin abusos", agregó Bustamante, quien también es periodista.

Una de las participantes declaró ‌que se trataba de "un hito importante" y que León parecía muy "comprometido" con ayudar. Presidencia Perú

Previo a la reunión, León tuvo un encuentro con obispos donde exhortó a la Iglesia Católica a responder "con la ‌verdad y la justicia" a los casos de abusos por parte del clero.

Algunos supervivientes le atribuyen el ‌mérito de haber presionado al Vaticano para que disolviera el grupo Sodalicio, una comunidad del país que enfrentó acusaciones de abuso sexual, físico y psicológico. El difunto papa Francisco la había disuelto en 2025.

Por otro lado, el Vaticano declaró este jueves que algunos de los supervivientes con los que León se reunió en Perú eran antiguos miembros del Sodalicio.

León XIV en Perú: el Papa fue recibido por Keiko Fujimori y cantó el Himno Nacional

El papa León XIV llegó este miércoles a Perú y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en el marco del inicio de su visita apostólica al país. Tras aterrizar en la Base Aérea del Callao, el Pontífice recorrió distintas avenidas de Lima en medio de una multitud de fieles que lo esperaron con banderas del Vaticano y de Perú, aplausos y vítores.

Luego de su paso por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, la caravana llegó a la Plaza de Armas de Lima, donde el Santo Padre ingresó al Patio de Honor del Palacio de Gobierno. Allí recibió los honores de Estado correspondientes a su investidura como jefe del Estado Vaticano y fue acompañado por Fujimori y la guardia presidencial.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia se produjo cuando León XIV entonó las estrofas del Himno Nacional de Perú, acompañado por un coro infantil y las autoridades presentes. El gesto despertó la emoción de los asistentes y reflejó el vínculo del Pontífice con el país, donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa antes de ser elegido Papa en mayo de 2025.