Cuáles son las películas favoritas del papa León XIV

La selección cinematográfica da cuenta de temáticas que abordan la resiliencia frente al dolor, la unión de la familia y la dignidad humana.

Tras su paso por Uruguay y Argentina , el papa León XIV sigue su agenda con una visita muy especial a Perú . En los días que pasó por la Argentina pudimos ver al sumo pontífice vivir momentos de muchas emociones, desde protagonizar masivas misas hasta verlo cantar junto a la gente .

La sensibilidad y el gusto de León XIV por el arte es algo conocido, hace un tiempo en una reunión con destacadas figuras del mundo del cine en el Vaticano, el Papa reveló cuáles eran sus películas favoritas. La selección cinematográfica da cuenta de temáticas que abordan la resiliencia frente al dolor, la unión de la familia y la dignidad humana.

La película italiana de 1997 de Roberto Benigni explora temas de amor y esperanza en medio del Holocausto nazi. La trama sigue a Guido Orefice, un alegre librero judío-italiano que, tras ser deportado junto a su familia a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, utiliza su desbordante sentido del humor para convencer a su pequeño hijo de que todo el horror que los rodea es en realidad un elaborado juego cuyo premio mayor es un tanque de guerra real.

El filme, ganador de tres premios Oscar, incluyendo Mejor Película Extranjera, cuenta con un reparto liderado por el propio Roberto Benigni, acompañado por Nicoletta Braschi, el niño Giorgio Cantarini, Giustino Durano y Horst Buchholz .

El musical de 1965 The Sound of Music (conocida en Latinoamérica como “La novicia rebelde”) fue dirigido por Robert Wise . La historia se centra en María, una joven novicia que es enviada por su convento a desempeñarse como institutriz de los siete hijos de un estricto capitán. A través de la música, la protagonista intentará devolver la alegría al hogar.

Galardonada con cinco premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, la cinta es protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer. El reparto principal se completa con las actuaciones de Eleanor Parker, Peggy Wood, Richard Haydn y Charmian Carr.

¡Que bello es vivir!

Dirigida por el legendario Frank Capra y estrenada en 1946, es otro de los títulos que conmueven al líder religioso. La trama se centra en George Bailey, un honrado padre de familia que, acorralado por la ruina financiera en plena Nochebuena, contempla acabar con su vida hasta que su ángel de la guarda desciende del cielo para mostrarle cómo habría sido el destino de su comunidad si él jamás hubiese nacido.

Consolidada como una tradición indispensable de las fiestas navideñas por su reflexión sobre el valor de cada individuo, la película está protagonizada por James Stewart y Donna Reed. Completan el recordado elenco Lionel Barrymore como el avaro señor Potter, Henry Travers en el papel del ángel Clarence y Thomas Mitchell como el tío Billy.

Gente común

Este drama estrenado en 1980, el cual marcó el debut como director de Robert Redford. La historia explora el intento de reconstrucción emocional de los Jarrett, una familia estadounidense de clase alta que queda fracturada tras la muerte accidental de su hijo mayor en un naufragio y el intento de suicidio que enfrenta el hermano menor sobreviviente.

La producción, que se alzó con cuatro premios Oscar, entre ellos Mejor Película, reúne a un aclamado reparto encabezado por Donald Sutherland, Mary Tyler Moore y un joven Timothy Hutton, quien ganó la estatuilla como Actor de Reparto.