León XIV encabezó una vigilia de oración con miles de jóvenes en el Estadio Nacional de Lima.

El pontífice participó del encuentro con estudiantes y universitarios ante unos 52.000 asistentes. Recorrió el estadio en el papamóvil y recibió una multitudinaria bienvenida. Durante su mensaje, habló sobre la soledad, la amistad y la vocación, y llamó a los jóvenes a no renunciar a sus sueños.

El papa León XIV encabezó este jueves una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima , como parte de su visita apostólica al Perú. La actividad, uno de los principales encuentros de su agenda en el país, reunió a unos 52.000 asistentes y contó con presentaciones musicales, testimonios y momentos de reflexión.

El pontífice llegó al estadio y, luego de descender de la camioneta negra en la que se trasladaba, subió al papamóvil para recorrer el recinto y saludar a los presentes. Dio una vuelta por el campo de juego ante una multitud que lo recibió con aplausos, cánticos y vítores.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de "Alma Misionera". León XIV se mostró visiblemente emocionado ante las muestras de afecto de los jóvenes, que también entonaron el cántico "Esta es la juventud del Papa".

Luego de varios minutos de cánticos y muestras de aliento, comenzó la ceremonia y el Papa escuchó los testimonios de los jóvenes . Previamente, el cardenal Carlos Castillo , arzobispo de Lima, le agradeció al pontífice por su visita al país. "Mil gracias por estar aquí con ellos, mil gracias por dar tu corazón", expresó.

Durante la ceremonia, Castillo también recordó a Inti y Bryan , dos jóvenes asesinados durante las protestas sociales en Perú. En su intervención, los mencionó como ejemplo de quienes salieron a manifestarse y fueron víctimas de la represión de las fuerzas del orden. "Le dispararon a varios de ellos", expresó.

Qué dijo León XIV en su encuentro con los jóvenes en Lima

Durante su discurso, el pontífice destacó el papel de las nuevas generaciones en el futuro del país y las definió como un "signo de esperanza" para Perú. "Alguien me ha dicho que en Perú hace falta un signo de esperanza. Pues hoy, aquí en el Estadio Nacional, son ustedes el signo de esperanza", expresó ante los miles de asistentes.

León XIV también se refirió a las dificultades que atraviesan los jóvenes, como la soledad, las pérdidas y la incertidumbre sobre el futuro. En ese sentido, los alentó a acercarse a Jesús en los momentos de sufrimiento y a no tener miedo de expresar sus preocupaciones.

"Todos necesitamos que alguien nos escuche o que sencillamente permanezca a nuestro lado", sostuvo al hablar sobre la importancia de la amistad. También pidió a los presentes que no ocultaran sus vulnerabilidades: "No crean que siempre deben mostrarse fuertes. Déjense cuidar".

El pontífice participó del encuentro con estudiantes y universitarios ante unos 52.000 asistentes. Recorrió el estadio en el papamóvil y recibió una multitudinaria bienvenida. Durante su mensaje, habló sobre la soledad, la amistad y la vocación, y llamó a los jóvenes a no renunciar a sus sueños.

Otro de los ejes de su mensaje estuvo relacionado con la vocación, los sueños y las decisiones personales. El Papa invitó a los jóvenes a reflexionar sobre qué esperan de la vida y cuáles son las causas por las que estarían dispuestos a luchar. Además, destacó tres conceptos fundamentales para su camino: pasión, vocación y amistad.

"Cuanto más aprendemos a amar a Jesús, más capaces somos de amar como él", expresó el pontífice, quien también advirtió sobre las falsas promesas de felicidad y recordó que el mal no puede conducir a una vida plena.

El encuentro terminó con una oración compartida y un estadio iluminado por las linternas de los celulares de los asistentes. León XIV pidió por los jóvenes y los alentó a entregar su vida por los demás, ayudar a quienes lo necesitan y acompañar a las personas que atraviesan dificultades.

Después de la oración, el Papa bajó del escenario, saludó a varios participantes y recibió algunos presentes. Finalmente, recorrió a pie la pasarela central del estadio y se despidió de la multitud. Cerca de las 20, abordó un automóvil negro rumbo a la Nunciatura Apostólica, en el distrito limeño de Jesús María.

Cómo fue la vigilia de León XIV con los jóvenes en Lima

La convocatoria estuvo dirigida a personas de entre 16 y 35 años y contó con una capacidad prevista de 52.000 asistentes: alrededor de 40.000 ocuparon las tribunas y otros 12.000 el campo de juego.

Las actividades comenzaron a las 14, varias horas antes de la llegada del Papa, con un programa que incluyó música, danzas folclóricas, coros parroquiales, testimonios y momentos de reflexión. También hubo un espacio de diálogo entre León XIV y tres participantes sobre cuestiones vinculadas con la vocación profesional, la familia y la vida religiosa.

La vigilia formó parte del segundo día de actividades del pontífice en Perú, país donde vivió durante varios años y del que también posee la nacionalidad. Robert Francis Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, antes de ser elegido Papa en mayo de 2025.

Su visita apostólica, que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre, incluye actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. La agenda contempla celebraciones religiosas, encuentros con representantes de la Iglesia y comunidades locales, y una misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.