Alerta amarilla por tormentas en Argentina: qué provincias están afectadas este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia para sectores de Cuyo, el noreste y la Patagonia, donde se prevén lluvias de hasta 40 milímetros, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 15 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo en distintas zonas de siete provincias argentinas . El aviso advierte sobre lluvias intensas, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían provocar inconvenientes.

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De acuerdo con el organismo, las áreas alcanzadas son Mendoza, Neuquén, San Luis, Misiones , el oeste de Río Negro , el oeste de La Pampa y el noroeste de Chubut .

En estas regiones se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. Las precipitaciones podrían acumular entre 15 y 40 milímetros , aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

El nivel amarillo significa que pueden desarrollarse fenómenos meteorológicos con capacidad de causar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades habituales . Por ese motivo, se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones oficiales.

Frente a las condiciones previstas, el organismo difundió una serie de medidas para reducir riesgos. Entre ellas, aconseja evitar salir de casa durante las tormentas y no sacar la basura para impedir que se obstruyan los desagües .

También recomienda retirar o sujetar objetos que puedan ser desplazados por el viento, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas. Si ingresa agua a la vivienda, es importante desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad.

En caso de encontrarse al aire libre cuando comienza la tormenta, se debe buscar refugio en una casa, un edificio o un vehículo cerrado.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires

Para este domingo, en CABA se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 26°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia el mediodía y la noche aumentará la nubosidad. La probabilidad de lluvias será baja.

En la provincia de Buenos Aires, las temperaturas oscilarán entre los 15°C y los 24°C. Se espera cielo mayormente nublado durante gran parte del día, con una mejora parcial hacia la tarde.

Por el momento, el área metropolitana no está incluida entre las zonas alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas.