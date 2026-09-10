Peso Pluma, Tito Double P y Karol G lideran las nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina

Los premios contemplan 47 categorías relacionadas con distintos ámbitos y géneros de la música latina, entre ellos Latin Pop, Tropical, Regional Mexicano y ritmos latinos.

Peso Pluma es el máximo nominado en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 . Le siguen Tito Double P y Fuerza Regida . Karol G es nuevamente la artista femenina con más nominaciones.

Telemundo y Billboard revelaron el miércoles la lista de nominados. Peso Pluma suma 17 nominaciones, seguido por Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12. Karol G sumó nueve menciones.

Otros de los nominados destacados son Prince Royce , en ocho categorías, y Bad Bunny , en siete.

En total, los premios contemplan 47 categorías relacionadas con distintos ámbitos y géneros de la música latina, entre ellos Latin Pop, Tropical, Regional Mexicano y ritmos latinos.

La ceremonia reconocerá de igual forma la trayectoria de destacados artistas a través de los Premios Honorarios de Billboard, como el Premio Billboard Vanguardia, Premio Billboard Trayectoria Artística y el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, entre otros.

La edición de este año también incorporará por primera vez la categoría Artista de los Fans, cuyo ganador será seleccionado exclusivamente por el público. Los cinco artistas con mayor número de menciones competirán por este reconocimiento y los seguidores podrán votar desde Telemundo.com/VOTA hasta el mismo día de la ceremonia.

Cómo y cuándo ver los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Los Premios Billboard de la Música Latina se presentarán en vivo por Telemundo y Peacock el 22 de octubre a las 8 p.m. (hora del este de Estados Unidos) desde el James L. Knight Center de Miami.

La ceremonia también estará disponible en Universo y la aplicación de Telemundo, así como en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.