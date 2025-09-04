Los estrictos controles de la seguridad de Kim Jong-un para no dejar rastros de ADN en su visita a China

Transportar su inodoro privado o recuperar las colillas de los cigarrillos son tan solo algunas de las medidas de los funcionarios norcoreanos para evitar la circulación de información sobre el estado de salud del mandatario.

Ante las suposiciones de que el líder norcoreano Kim Jong-un podría padecer algún tipo de enfermedad congénita, se tomaron una serie de medidas con el objetivo de impedir cualquier pista que pueda dar información respecto de la salud en su viaja a China.

Según informaron agencias de inteligencia de Corea del Sur y Japón, el mandatario tomó la medida de viajar a la cumbre de Pekín en un tren que incluía su baño privado para evitar que quede cualquier rastro genético.

En esta misma sintonía, el periodista ruso Alexander Yunashev señaló que durante su reunión de más de dos horas con el presidente ruso, Vladimir Putin , en el marco de la conmemoración del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el personal norcoreano limpió meticulosamente la silla en la cual se sentó Kim, además de retirar el vaso en el que bebió y las partes del mobiliario que había tocado.

En un régimen como el norcoreano, resulta importante evitar rumores de sucesión que puedan dar una imagen de debilidad al mandatario. Por ese motivo, un funcionario de inteligencia surcoreano señaló que “Corea del Norte hace un esfuerzo particular por sellar todo lo relacionado con eso, como el cabello y los excrementos”.

Una práctica que es habitual

Los funcionarios de inteligencia surcoreanos creen que el mandatario mantiene hábitos pocos saludables como fumar, beber y comer en exceso. A esto le suman que Kim podría tener problemas cardiovasculares, como los que contribuyeron a la muerte de su padre y su abuelo. Esto explicaría el motivo detrás de las conductas de extremo cuidado de sus funcionarios para evitar la circulación de cualquier tipo de información sobre su salud.

Sin embargo, este tipo de medidas de precaución son habituales para Pyongyang. Incluso cuando el líder visita instalaciones militares o fábricas estatales en su país, su baño privado e incluso su inodoro personal lo acompañan. En 2018, cuando Kim viajó a una cumbre intercoreana en el lado surcoreano de la frontera militar entre ambos países, la delegación norcoreana llevó un inodoro designado para que Kim no tuviera que usar las instalaciones del lugar.

Kim Jong-un Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte NA

En 2019, por otra parte, hubo una situación similar antes de otra cumbre entre EEUU y Corea del Norte: mientras el líder fumaba un cigarrillo afuera del tren, Kim Yo Jong, su hermana y subdirectora de departamento del Partido de los Trabajadores de Corea, sostenía un cenicero para recoger la colilla.

Por último, según informan, durante su estadía en hoteles para las cumbres, su personal siempre limpia a fondo sus habitaciones y elimina todo rastro de cabello, saliva u otros restos que pudieran contener ADN.