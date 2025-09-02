Kim Jong Un viajó a China en su tren blindado para una histórica cumbre con Xi Jinping y Vladimir Putin

La reunión tripartita será junto a más de veinte líderes del mundo. Será por un nuevo aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y China quiere mostrar su potencia militar.

El líder norcoreano Kim Jong Un llegó este martes a Pekín, China , para participar mañana en un desfile militar junto a su presidente Xi Jinping y su par de Rusia Vladimir Putin . La fecha es por el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial .

Los tres se sumarán a más de veinte líderes mundiales en un desfile que conmemorará los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, China quiere mostrar su potencia militar con tropas marchando en formación, revistas aéreas y armamento de última tecnología en la Plaza de Tiananmen .

La agencia de noticias surcoreana Yonhap reportó la llegada del vehículo blindado a la capital de Kim, según citó AFP. Se trata del segundo viaje al extranjero de norcoreano en seis años.

China promocionó su desfile como una muestra de unidad con otros países y la asistencia del dirigente de Corea del Norte será la primera ocasión en que aparezca junto a Xi y Putin en el mismo evento.

La agencia oficial de noticias norcoreana KCNA mostró al líder fumando un cigarrillo fuera de su tren verde oliva acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui, y su estrecho colaborador Jo Yong Won.

Vladímir Putin y Xi Jinping El encuentro de Kim con Putin y Xi conmemorará un nuevo aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Foto: EFE

En otra imagen se le ve sonriendo dentro de un lujoso vagón revestido de madera, frente a una bandera norcoreana y el emblema nacional. Kim permaneció en Corea del Norte durante toda la pandemia de covid-19, pero se reunió con Putin en el extremo oriental de Rusia en 2023.

La seguridad en Pekín se reforzó considerablemente con vistas al desfile y los soldados tomaron posiciones en los puentes y en las esquinas de las calles.

El evento del miércoles culmina una semana diplomática muy intensa para Xi, quien el domingo y lunes recibió en la ciudad portuaria de Tianjin (norte) a líderes euroasiáticos en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái para promover una gobernanza mundial alternativa.

Donald Trump revoca permisos para operar en China a empresas de chips: acciones de Samsung y SK Hynix se desploman

Las acciones de Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. se desplomaron este lunes luego de que la administración de Donald Trump anunciara nuevas restricciones que complican el envío de equipos críticos hacia sus plantas en China, uno de los mayores mercados de semiconductores del mundo.

La medida, publicada en el Registro Federal de EEUU, elimina las exenciones que permitían a los gigantes surcoreanos importar maquinaria sin necesidad de solicitar licencias en cada operación. Ahora, las empresas disponen de 120 días antes de que venza la dispensa. Posteriormente deberán gestionar permisos caso por caso para mantener sus operaciones en el país asiático.