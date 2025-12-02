Perú: balearon al candidato presidencial Rafael Belaunde Llosa + Seguir en









El candidato viajaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, y fue víctima de una balacera en su auto.

Rafael Belaúnde Llosa fue víctima de una balacera en Perú.

El candidato presidencial de Libertad Popular en Perú Rafael Belaúnde Llosa fue víctima de una balacera este martes mientras viajaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima. Los disparos impactaron en el parabrisas del auto en el que se trasladaba y no sufrió heridas de gravedad.

El exprimer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado y declaró que se trata de "un mal inicio de la campaña", de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril de 2026.

"Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", enfatizó Cateriano.

Otro integrante del mismo partido, Gino Costa, difundió a través de sus redes sociales imágenes donde se lo vio con manchas de sangre en la cabeza y en la camisa. Además, mostró cómo impactaron los disparos de bala en el parabrisas del vehículo.

"Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral YA!", escribió Costa en sus redes sociales al compartir las fotos.

El candidato presidencial presentó una denuncia judicial inmediatamente después del ataque en una comisaría policial. Perú: la Policía ya comenzó a investigar el atentado contra Pedro Cateriano El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, detalló, en diálogo con la cadena local Canal N, que el candidato estaba supervisando unos terrenos propios en la provincia de Cañete, donde se ubica Cerro Azul, y que al salir del lugar los atacaron desde una moto. Además, el jefe policial confirmó que Belaúnde está bien y que por el momento no recibió ninguna amenaza extorsiva. La división de Homicidios y Criminalística ya está en el lugar para investigar el atentado. La Policía Nacional informó a través de X que ya activó el Plan Cerco para atender el ataque y agregó que "no se presentaron heridos" (pese a que el candidato evidencia manchas de sangre en las imágenes compartidas en redes sociales) y que sus unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables. Belaúnde, de centro derecha, es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé participen en las elecciones de 2026, donde se elegirán a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031 y donde -luego de más de treinta años- el país volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.

