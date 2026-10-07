El triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil podría dar un giro en el comercio de materias primas

Un eventual gobierno de Flavio Bolsonaro podría alinear la política comercial de Brasil con la de Estados Unidos, impulsando avances en el comercio de carne vacuna, etanol, acero y minerales críticos. Los detalles, en la nota.

El posible gobierno de Flavio Bolsonaro podría alinear a Brasil con Estados Unidos en política comercial.

Los resultados en la elección presidencial de Brasil, además de sorprendentes para buena parte de quienes analizan la política internacional, dejó lugar a distintas posibilidades que se abrirían a partir de la llegada de Flávio Bolsonaro al poder Ejecutivo. Un posible cambio podría darse en la política comercia l, dónde si primara la lógica política, se podría entrever un escenario de Brasil más alineado a EEUU .

El candidato de ultra derecha obtuvo un sólido desempeño frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios del pasado domingo, lo que llevó a una suba récord de los mercados brasileros en los días posteriores. Un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro podría imponer una orientación más favorable a los mercados y un escenario que a bre la puerta a nuevos avances en el comercio con EEUU en materia de carne vacuna, etanol, acero y minerales críticos.

Sin embargo, un eventual cambio de gobierno no implicaría necesariamente un giro radical en la política exterior del gigante sudamericano . Según Bloomberg, Brasil ya viene desplegando una estrategia para dinamizar el intercambio comercial con EEUU y diversificar sus alianzas globales, una meta que cobró relevancia ante las medidas proteccionistas que impulsa China , su principal socio comercial, para resguardar sus industrias locales.

Durante el mandato de Lula, el acuerdo Mercosur-Unión Europea logró destrabarse tras años de deliberaciones, mientras Brasil aceleró tratados estratégicas con Canadá, Japón y Emiratos Árabes Unidos. En la vereda opuesta, Bolsonaro propone una impronta orientada a la apertura de mercados con un marcado eje en Washington, habiendo manifestado en la campaña seguir el ejemplo de la Argentina de Javier Milei.

Un posible cambio podría darse en la política comercial, dónde si primará la lógica política, se puede entrever un escenario de Brasil más alineado a EEUU.

Analistas de Citigroup indicaron que "la campaña de Flávio ha enfatizado lazos más estrechos con Estados Unidos, un enfoque pragmático hacia China y una postura orientada al mercado en el comercio internacional".

Acero y etanol

Un giro de esa naturaleza limitaría la capacidad de Brasil para aplicar medidas proteccionistas contra las importaciones, según un análisis de Citi. La entidad financiera subrayó que la industria siderúrgica local figura entre las áreas más expuestas ante un eventual esquema de mayor apertura comercial.

Los fabricantes locales de acero presionaron al gobierno para que restablezca un acuerdo de 2018 que permitía al país enviar acero a EEUU sin aranceles dentro de determinadas cuotas establecidas. Brasil era el mayor proveedor de losas de acero a EEUU, previo a que Washington anulara el acuerdo e impusiera un arancel del 50%.

El mercado del etanol constituye otra muestra de esta compleja relación comercial: Lula restableció los aranceles a la importación del etanol estadounidense (que Jair Bolsonaro había suspendido en 2022), transformando el acceso a este mercado en una fuente de conflicto con la administración de Donald Trump y motivando una investigación formal por parte de Estados Unidos sobre las prácticas comerciales de Brasil.

El mercado del etanol constituye otra muestra de esta compleja relación comercial con EEUU. Foto: Agencia Brasil

Los productores brasileños de etanol señalaron que cualquier movimiento de un gobierno de Flavio Bolsonaro para eliminar el arancel debería ir acompañado de concesiones por parte de EEUU, incluyendo un mayor acceso al azúcar brasileño. "Reciprocidad, no sumisión", sentenció Tarcilo Rodrigues, director de la agencia de corretaje de etanol Bioagencia.

Minerales críticos

Lula resistió el impulso norteamericana por una asociación más amplia en materia de minerales críticos, mientras que Bolsonaro presentó a Brasil como una respuesta a los esfuerzos estadounidenses por reducir su dependencia de China. "Brasil es la solución de Estados Unidos para romper la dependencia de China en cuanto a minerales críticos, especialmente los elementos de tierras raras", afirmó en marzo.

Cabe precisar que Brasil posee las mayores reservas de niobio del mundo y las segundas mayores de tierras raras después de China, pero produce menos del 1% del suministro mundial de tierras raras. Ambos candidatos quieren que más procesamiento y cadena de valor permanezcan en el terreno local, aunque Bolsonaro puso mayor énfasis en atraer capital y tecnología extranjera.

Brasil posee las mayores reservas de niobio del mundo y las segundas mayores de tierras raras después de China

Su campaña sostuvo que las asociaciones estarían abiertas a aquellos países dispuestos a cooperar "sin prejuicios ni sesgos ideológicos" y prometió licencias medioambientales más veloces.

Carne vacuna

En la actualidad, Brasil se enfrenta a la aplicación de aranceles del 25 % sobre una diversa serie de productos, luego de que Estados Unidos lanzara acusaciones por presuntas prácticas comerciales desleales.

Aunque algunos productos clave de exportación como el café, el zumo de naranja y la carne de vacuno están exentos de ese arancel en particular, Brasil aún carece de una cuota de importación específica por país, como es el caso de Argentina. En ese marco, un alivio proveniente de un arancel temporal para la carne picada está previsto que expire antes de que termine el año.

Se anticipan avances en el comercio de carne vacuna, etanol, acero y minerales críticos con EE.UU. C5N

Brasil es el mayor exportador mundial de carne vacuna, y aproximadamente la mitad de sus exportaciones van a China. Tras la medida en que el país limitara las importaciones para proteger a los productores nacionales, Estados Unidos surgió como una alternativa clave.