Caso Alexander de Moraes: el presidente del Tribunal Supremo de Brasil aseguró que va a tomar las "medidas necesarias"

Edson Fachin anticipó que definirá en los próximos días el curso del expediente, luego de que una investigación policial concluyera que Daniel Vorcaro envió mensajes al juez Alexandre de Moraes durante la crisis del Banco Master.

El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin , anunció este miércoles que adoptará las “ medidas necesarias ” luego de la difusión de mensajes que el banquero Daniel Vorcaro habría enviado al juez Alexandre de Moraes en medio de la crisis del Banco Master . Según detalló, la decisión será comunicada en los próximos días, una vez que finalice el análisis institucional del caso.

“En los próximos días, concluido el análisis necesario de los hechos y observados los procedimientos institucionales pertinentes, esta Presidencia anunciará, en el tiempo debido y sin precipitación, las medidas que correspondan y sean necesarias ”, afirmó durante un seminario sobre democracia.

En detalle, Fachin se refiere al informe de la Policía Federal - elaborado por orden del magistrado André Mendonçam, relator del caso Master - con el objetivo de identificar a los interlocutores de Vorcaro. La investigación concluyó que los mensajes estaban dirigidos a De Moraes, uno de los jueces de mayor perfil público de Brasil .

A partir de ese reporte, Mendonça solicitó un dictamen de la Procuraduría General de la República y sostuvo que el asunto debía ser analizado por el pleno del tribunal. Sin embargo, el procurador general Paulo Gonet , también mencionado en los intercambios, consideró nulo el informe debido a que había sido elaborado sin una solicitud previa de la Policía Federal o del Ministerio Público. Ahora será Fachin quien defina el curso del expediente .

Durante su discurso, el titular del Supremo sostuvo que los indicios requieren una respuesta institucional y calificó la situación como de “ especial gravedad ”. También remarcó que la investidura judicial “ no confiere privilegios, sino que impone deberes, límites y responsabilidades ”.

El caso Alexander de Moraes

Según el reporte policial, Vorcaro recurrió a De Moraes mientras intentaba frenar la liquidación del Banco Master y el avance de las investigaciones. Los intercambios, registrados durante 13 días, incluyen pedidos de ayuda, consultas sobre cómo actuar y gestiones para “sensibilizar” a autoridades y “desarmar” la situación, según O Globo.

Archivo. Alexander de Moraes, bajo la lupa por un reporte policial que lo relaciona con el presidente del Banco Master, Daniel Vorcaro, que intentaba frenar la liquidación de la entidad. Swiss

La investigación sostiene que el empresario redactaba los mensajes en un bloc de notas, tomaba capturas de pantalla y luego las enviaba al magistrado mediante el sistema de visualización única.

Uno de los intercambios más relevantes ocurrió el 17 de noviembre de 2025, pocas horas antes de que Vorcaro fuera detenido en el Aeropuerto de Guarulhos cuando se disponía a viajar a Dubái en un jet privado. “¿Consiguió tener noticias o bloquearlo?”, preguntó el banquero.

Ese mismo día fue detenido durante la “Operación Compliance Zero”, bajo sospecha de intento de fuga. Un día antes, el 16 de noviembre, Vorcaro le había pedido a De Moraes que intentara comunicarse con el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, para retrasar una acción que consideraba inminente.

“Si Andrei logra atrasarlo para la otra semana, porque hay feriado, el banco no quiebra. Intentá llamarlo y sensibilizarlo sobre esto si te parece posible”, escribió. El banquero también buscó apoyo para llegar al presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, ante el temor de una intervención sobre el Banco Master, que finalmente fue liquidado dos días después.

En otro tramo de las conversaciones, Vorcaro expresó: “Tenemos que encontrar la forma de desarmar esto. Dios mío”. Los intercambios también mencionan al procurador general Paulo Gonet y al juez federal Ricardo Soares Leite, quien posteriormente firmaría la orden de prisión.

En uno de los mensajes, Vorcaro preguntó: “¿Creés que el lunes ya tengo que estar afuera?”. Para los investigadores, las conversaciones muestran que el banquero no solo estaba preocupado por el avance de la causa, sino que además buscaba respaldo ante autoridades con capacidad de intervenir en decisiones judiciales, policiales y regulatorias.

La Policía Federal señaló que De Moraes respondió algunos de los mensajes, aunque no fue posible conocer su contenido. El magistrado también utilizó el sistema de visualización única y su teléfono no fue peritado.