Confirman que el papa León XIV no deberá seguir ningún tratamiento oncológico tras la operación

Luego de la intervención que se llevó a cabo la semana pasada, el pontífice se está recuperando de forma positiva y sus médicos confirmaron una buena noticia de cara a su visita a la Argentina. Además, hasta reapareció en público durante este último fin de semana.

Durante la tarde de este miércoles, el equipo médico que operó al papa León XIV confirmó que el sumo pontífice no necesita ningún tratamiento adicional tras la cirugía practicada el pasado martes 13 de octubre, en la que se le retiró parte del pulmón derecho , donde tenía alojado un tumor.

El comunicado firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, aseguró: " Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una posterior evaluación oncológica ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional ”.

Luego de varios días de incertidumbre, los especialistas se encargaron de quitarle las dudas a sus seguidores y, sobre todo, a los argentinos de cómo se encuentra su salud , que esperan con gran expectativa su llegada en noviembre .

El papa León XIV y los datos positivos para que no se aplaze su llegada a la Argentina.

En cuanto a esta situación, el comunicado solo trata la evolución favorable que se pudo interpretar en los últimos días mediante los resultados más recientes, aunque su llegada al continente todavía no está confirmada en su totalidad.

Por otro lado, el dato positivo para creer que puede pisar el suelo celeste y blanco es que este último domingo reapareció en la ventana del tercer piso del Palacio Apostólico con una sonrisa en su rostro y le dedicó unas sentidas palabras al público presente en Roma.

Además, durante la tarde europea de este miércoles, el papa León retomó su ciclo de catequesis y agradeció a los fieles que rezaron por su recuperación. La actividad marcó un nuevo paso en su regreso a la agenda pública, cuatro días después de recibir el alta del Policlínico A.

El papa León XIV, en su retorno a la actividad durante este miércoles.

En su discurso, comenzó: “Lo primero que quiero decirles es ¡Gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, le expresó a los presentes.

Los dichos del cirujano del papa León XIV que generaron expectativa en Argentina

Luego de la mencionada operación por un tumor en su pulmón, Stefano Margaritora, una de las personas que lo asistió, se encargó de llevarle tranquilidad al pueblo sudamericano por un posible aplazo de su llegada: "Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", aseguró ante los medios.

Stefano Margaritora, el médico de el Papa León XIV.

Por otro lado, también comentó cómo es Robert Prevost de paciente y anticipó los días que estipulan para que esté en óptimas condiciones nuevamente: "Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Por lo tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más", sentenció Margaritora.