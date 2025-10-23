Lula da Silva será candidato a presidente y va por su cuarto mandato en Brasil

Lula buscará un cuarto mandato para 2026. En esa línea desmintió cualquier duda sobre su salud y aseguró que sigue con energía para seguir en el cargo.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves que se postulará para la reelección el próximo año. Así, buscará un cuarto mandato no consecutivo y aseguró que "tiene la misma energía" que al principio, descontando dudas sobre su edad.

" Tengo 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que tenía cuando tenía 30 . Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil", dijo Lula a los periodistas durante su visita oficial a Indonesia, según AP.

El líder brasileño está viajando por Asia y luego de su paso por Indonesia, donde se reunió con el presidente Prabowo Subianto, irá a Malasia para asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático .

La constitución de Brasil permite a los presidentes servir solo dos mandatos consecutivos. Así, Lula regresó al poder en 2023 después de 13 años fuera del poder y sigue siendo elegible para postularse nuevamente.

Antes de derrotar a Jair Bolsonaro en 2022 para ganar un tercer mandato no consecutivo, Lula había dicho que esa sería su última campaña tanto por su edad como por creer que el país necesitaba una renovación política. Pero a principios de su mandato actual, comenzó a insinuar que podría postularse nuevamente.

En febrero de 2023, el presidente indicó que podría buscar la reelección en 2026, agregando que su decisión dependería del contexto político del país y de su salud. Figura dominante en la izquierda de Brasil, Lula es el presidente con más años de servicio desde el retorno a la democracia hace 40 años.

Algunos políticos brasileños se mostraron preocupados por la edad de Lula y sus recientes problemas de salud, luego de someterse a una cirugía de emergencia para tratar una hemorragia cerebral por un accidente doméstico. Aun así, Da Silva insiste en que se mantiene saludable y enérgico, compartiendo a menudo videos de sus entrenamientos en las redes sociales.

Lula lidera actualmente todas las encuestas para las elecciones de 2026, aunque aproximadamente la mitad de los votantes lo desaprueban. Los aranceles de Trump reenergizaron al líder brasileño y aumentaron su popularidad.

Su principal rival político, Bolsonaro, fue inhabilitado para postularse a un cargo y sentenciado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado. Aunque aún no surgió un candidato de oposición fuerte, los analistas dicen que un contendiente viable probablemente dependerá del respaldo de Bolsonaro mientras cumple su condena bajo arresto domiciliario.

