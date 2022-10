Lula Da Silva, tras ganar el balotaje: "Es necesario reconstruir el alma de este país"

"Esta no es una victoria mía, ni del PT ni de los partidos que me apoyaron, sino de un partido democrático que se formó arriba de los intereses personales y las ideologías para que la democracia saliera ganadora", consideró.

"País dividido"

En otro pasaje de su alocución, el exmandatario brasileño dijo que "está claro que el pueblo desea más y no menos democracia, que desea más y no menos inclusión social y oportunidades para todos, que desea más y no menos respeto y entendimiento entre brasileños".

"El pueblo brasileño mostró hoy que desea más que ejercer el derecho sagrado de elegir a quién va a gobernar, el pueblo brasileño quiere comer bien, vivir bien", amplió.

Respecto a la situación actual de Brasil, consideró: "A nadie le interesa vivir en un país dividido, en permanente estado de guerra. Este pueblo está cansado de temer ser destruído.es necesario reconstruir este país en todas sus dimensiones: la política, la economía, la gestión pública y, sobre todo, el cuidado con los más necesitados. Es necesario reconstruir el alma de este país, recuperar la generosidad, el respeto a las diferencias y el amor al prójimo".

Hambre

"Nuestro compromiso más urgente es acabar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños en este país no tengan qué comer o que consuman menos calorías y proteínas de lo necesario", lanzó Lula.

Y añadió: "Si somos el tercer país productor de alimentos del mundo, si tenemos tecnología, tierra, si somos capaces de exportar al mundo entero, tenemos el deber de garantizar que todo brasileño pueda tomar el desayuno, el almuerzo y la cena todos los días. Este será nuevamente el compromiso número 1 de mi gobierno".

En relación a los vínculos internacionales, Da Silva comentó: "En mis viajes internacionales y mis contactos con líderes de países, lo que más discuto es que el mundo siente saudades de Brasil, del Brasil soberano, el que apoyó el movimiento de los países africanos, que trabajó por la integración de América Latina, de América del Sur y del Caribe, que fortaleció el Mercosur y ayudó a crear la Celac y los Brics.

"Le estamos diciendo al mundo que Brasil está de vuelta, que es grande de más para ser relegado a ese triste papel de paria en el mundo", concluyó.