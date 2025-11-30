Una reunión familiar terminó en tragedia: cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo en California + Seguir en









El ataque ocurrió en un salón de fiestas de Stockton en pleno fin de semana de Acción de Gracias. Entre las víctimas hay niños y adultos.

Un tiroteo en un salón de fiestas en California conmociona EEUU.

Una tragedia sacudió la noche del sábado a la ciudad de Stockton, en el estado de California, cuando un tiroteo durante una reunión familiar en un salón de fiestas dejó al menos cuatro personas muertas y otras diez heridas. El episodio ocurrió en plena celebración del fin de semana de Acción de Gracias.

La Policía del condado de San Joaquín confirmó que “aproximadamente 14 personas recibieron disparos de arma de fuego”, de las cuales cuatro fallecieron como consecuencia de las heridas. El ataque se produjo dentro de un salón de eventos ubicado en la cuadra 1900 de Lucile Avenue, que comparte estacionamiento con otros comercios de la zona.

Según indicaron las autoridades, la información disponible aún es limitada, pero los primeros indicios apuntan a que se trató de un ataque “dirigido”. “Los detectives trabajan para determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia”, señalaron desde la oficina del sheriff, que además solicitó la colaboración de la comunidad para aportar datos, imágenes o testimonios que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Captura de pantalla 2025-11-30 100008 Según la policía habría sido un ataque "dirigido" Entre las víctimas hay tanto niños como adultos, según confirmó la vocera policial Heather Brent durante una conferencia de prensa realizada en el lugar. Varias de las personas heridas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos, aunque por el momento no se difundieron detalles sobre su estado de salud ni sobre la identidad de los afectados.

La escena del crimen permanecía acordonada mientras los peritos trabajaban en la recolección de pruebas y en la reconstrucción del hecho. Hasta el momento, no se informó si hay personas detenidas ni sospechosos identificados.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado del episodio, y desde su oficina señalaron que el estado sigue de cerca el avance de la investigación. El ataque ocurrió en un contexto de alta sensibilidad en Estados Unidos por recientes hechos de violencia armada que han conmocionado al país, mientras las autoridades refuerzan los llamados a la prevención y al control del uso de armas.