Tras elogio de Macri, la capital de Colombia vuelve a la cuarentena estricta por alarmante repunte de casos

Por tal motivo, el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López acordaron la implementación de la cuarentena estricta de forma escalonada en 15 de las 20 comunas que integran a Bogotá desde el lunes 13 de julio hasta el domingo 23 de agosto.

Además, determinaron ayudas económicas y alimenticias, más seguridad policial, un programa de cultura ciudadana y aumento de camas y respiradores para las UCI.

"Les solicitamos a toda la ciudadanía seguir las medidas durante las fechas de su localidad para cuidarnos entre todos", expresó la alcaldesa en su cuenta de Twitter, advirtió: “Vienen los meses más difíciles porque en Bogotá aún no se ha alcanzado el pico de la curva de contagios”.

¡Bogotá! Cada una de estas localidades tendrá restricción total de movilidad, cierre del comercio (excepto abastecimiento, farmacias y artículos de primera necesidad) y restricción total de actividades desde las 8:00 PM hasta las 5:00 AM.

El estado de situación de esa ciudad contrasta con el observado por el exmandatario Macri, quien durante una entrevista con el periodista Álvaro Vargas Llosa, no escatimó elogios y buenas impresiones con Colombia por cómo el jefe de Estado llevó a cabo el aislamiento.

"Ivan Duque, con el cual hablé, que es un amigo, él manejó Colombia con mucho equilibrio. Arrancó una cuarentena para concientizar, para equipar el sistema de salud, pero rápidamente fue retornando a la normalidad y afectando lo mínimo posible las libertades", subrayó el expresidente en la charla virtual.

Tras lo cual, y como una crítica hacia los gobernantes que determinaron lo contrario a su pensamiento, sentenció que "ése es el camino", por el tomado por Duque.

"Tiene que haber un equilibro entre la prevención sanitaria y la salud mental, física y laboral de la gente", aconsejó y volvió a criticar: "Concentrar todos los recursos para atacar solamente una pandemia ha desatendido todas las otras patologías, y eso enferma".

En varias ocasiones el presidente Duque se mostró en contra de una fase de absoluto confinamiento debido a que considera: "Si no tenemos desarrollo social y económico, no vamos a tener buena salud".

"El mundo tiene que superar ya ese debate que en muchos lugares del mundo ha sido impulsado por la demagogia y el populismo donde se dice que defender la vida y la salud es incompatible con defender el desarrollo social y económico", enfatizó, en declaraciones recogidas por rcnradio.

Por otro lado, el panorama político en Colombia se encuentra con diferencias internas entre la alcaldesa López y el máximo mandatario

El viernes, la funcionaria le recriminó a Duque por el envío de unos ventiladores para ser integrados al sistema salud urbano.

"De los 305 ventiladores que nos ofrecieron en el Gobierno Nacional, 206 no sirven, tienen un problema en el software y no se pudieron instalar porque no cumplen con los requisitos", reclamó por Twitter y, a los pocos minutos, Luis Guillermo Plata, gerente para la atención integral de la Pandemia Covid-19, negó fallas en estos electrodomésticos.

De los 305 ventiladores ofrecidos, 99 se instalaron y 206 no sirvieron. No se pudieron instalar por fallas en el software. Estamos trabajando con el gobierno nacional para ver si el proveedor los puede arreglar o si nos los cambian por otros. La ocupación UCI queda en 83%.

Plata aseveró: "Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2.600 metros. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederi acaban de quedar calibrados".