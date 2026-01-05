Marcha y protesta en los tribunales de Nueva York donde declaran Nicolás Maduro y Cilia Flores

Manifestantes a favor y en contra del exmandatario venezolano se concentraron frente al tribunal federal de Manhattan, bajo un fuerte operativo de seguridad y con cobertura internacional.

Partidarios y opositores de Nicolás Maduro se concentran frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, en Manhattan , durante la comparecencia judicial del exmandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores , en una jornada marcada por la tensión, el despliegue de seguridad y la atención de la prensa internacional.

Desde las primeras horas del día, el clima en las inmediaciones del edificio judicial fue de alta sensibilidad. Vallas, presencia policial reforzada y un estricto control de accesos delimitaron el espacio para evitar incidentes entre los distintos grupos que se movilizaron con consignas contrapuestas , mientras se aguardaban novedades del proceso judicial por cargos de narcoterrorismo y conspiración.

La escena estuvo dominada por dos concentraciones claramente diferenciadas. Por un lado, cientos de integrantes de la diáspora venezolana y opositores al chavismo se reunieron para expresar su apoyo a la detención de Maduro . Con banderas nacionales y consignas de reclamo, exigieron justicia por las violaciones a los derechos humanos y la crisis económica que atraviesa Venezuela desde hace años.

El dispositivo de seguridad fue uno de los aspectos más visibles de la jornada. Agentes del U.S. Marshals Service y de la policía de Nueva York establecieron un perímetro estricto para separar a los manifestantes y garantizar el normal desarrollo de la audiencia. El traslado de Maduro desde el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn incluyó un convoy de vehículos blindados y apoyo aéreo, lo que reforzó la imagen de máxima alerta. La concentración sin embargo, no estuvo exenta de enfrentamientos.

Corresponsales de medios internacionales cubren el clima de tensión en el exterior del tribunal, donde se desarrolla la audiencia por cargos de narcoterrorismo y conspiración.

La comparecencia judicial despertó un interés global. Corresponsales de medios de América Latina, Europa y Estados Unidos se apostaron frente al tribunal para cubrir el inicio del proceso, considerado un hecho de impacto internacional por sus implicancias políticas y diplomáticas.

Manifestaciones en Caracas exigen la liberación de Maduro

En paralelo, las calles de Caracas muestran una presencia predominante de movilizaciones oficialistas, con actos organizados por el chavismo en respaldo al exmandatario y consignas centradas en su liberación y en el rechazo a la intervención de Estados Unidos.

Miles de simpatizantes del chavismo se concentraron en las principales avenidas de la ciudad para exigir la “liberación inmediata” de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Las marchas, impulsadas por convocatorias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), incluyeron también movilizaciones en estados fronterizos como Zulia, Táchira y Apure. Entre las consignas más repetidas se destacó la denuncia de un “secuestro” y la acusación de un intento de apropiación de recursos estratégicos venezolanos, como el petróleo.

Embed Así lucen las calles de Caracas en la protesta contra la agresión estadounidense



Durante horas, miles de personas se han congregado en las principales vialidades de la capital venezolana para exigir tanto la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia… pic.twitter.com/mwSzzcKG9m — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 4, 2026

En contraste, la oposición no protagonizó manifestaciones masivas en el espacio público. De acuerdo con reportes locales, el despliegue de seguridad y el temor a posibles represiones limitaron la presencia opositora en las calles, bajo el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. Sin embargo, el clima fue distinto en el plano digital, donde se multiplicaron mensajes, videos y expresiones de júbilo en redes sociales y plataformas de mensajería privada.

En el plano institucional, la Asamblea Nacional sesionó para formalizar la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, en medio del vacío de poder generado por la captura de Maduro. Paralelamente, Caracas permanece bajo un estricto control militar y policial, con operativos reforzados y sobrevuelos de aeronaves reportados desde el inicio de la operación el pasado 3 de enero, consolidando un escenario de vigilancia constante en la capital venezolana.