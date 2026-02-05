La reina Máxima se unió al Ejército de Holanda como reservista: la razón de su decisión y qué deberá hacer

La decisión fue voluntaria pero implica una serie de obligaciones y su incorporación rige desde el 1 de febrero. La actividad reservista responde a todas las ramas de la defensa del país.

Entre sus obligaciones estará la participación en "ejercicios, jornadas teóricas y habilidades militares básicas”.

La reina Máxima de Países Bajos sorprendió esta semana con imágenes en las que se la vio vistiendo un uniforme militar y atravesando diversas situaciones. Se trata de su decisión de incorporarse al Ejército de Países Bajos como reservista y la Casa Real sostuvo que la seguridad del país "ya no puede darse por sentada".

Máxima fue vista portando un arma y entrenando en el agua, a partir de fotos oficiales compartidas por la Casa Real. Su incorporación intenta transmitir un mensaje mientras los países europeos buscan fortalecer sus fuerzas armadas para reducir la dependencia militar del continente de EEUU , en plena tensión con la Casa Blanca de Donald Trump.

“La reina Máxima ha decidido solicitar su ingreso ahora porque nuestra seguridad ya no puede darse por sentada , y ella, como muchos otros, desea contribuir a ella”, indicó el comunicado de la Casa Real de este miércoles.

El texto menciona que la edad “también influyó” en la decisión de la reina , ya que tiene 54 años y el límite para alistarse como reservista es de 55. La Casa Real también explicó que Máxima fue nombrada soldado raso por Real Decreto a partir del 1° de febrero y este miércoles comenzó la formación militar, que terminará este año, cuando reciba el grado de teniente coronel.

“Al igual que otros reservistas, se desplegará donde sea necesario”, agregó el comunicado. Las cuentas oficiales de la monarquía compartieron imágenes que muestran a Máxima practicando tiro, trepando por una cuerda, realizando un entrenamiento acuático de supervivencia en una pileta y marchando en formación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/koninklijkhuis/status/2019078334689210393?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2019078334689210393%7Ctwgr%5E9c32a1e89a84891d6ba9f1a10dd83b68bdc8e0e1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fla-reina-maxima-de-holanda-se-unio-al-ejercito-como-reservista-que-hay-detras-de-su-decision-nid05022026%2F&partner=&hide_thread=false Koningin Máxima is vandaag gestart met de opleiding tot reservist voor de Koninklijke Landmacht. Zij heeft zich aangemeld omdat ze, net als andere reservisten, een bijdrage wil leveren aan de veiligheid van Nederland. https://t.co/MVPqpPBCSc pic.twitter.com/Yec3woOMgW — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) February 4, 2026

Mientras Holanda busca incrementar sus filas, el texto de la Casa Real explica que los reservistas están activos en todas las ramas "del Ministerio de Defensa, especialmente en épocas de creciente tensión". Además, el servicio es voluntario, "pero no está exento de obligaciones" tales como "la participación en ejercicios, jornadas teóricas y el mantenimiento de las habilidades militares básicas”.

La reina Máxima ya tiene un historial de participaciones militares en los últimos años, entre ejercicios con la policía, visitas al Regimiento de Ingenieros y entrenamientos aéreos para la extinción de incendios forestales.

Además, su hija mayor, la princesa heredera Amalia (22), fue la primera mujer de la familia real en hacer el servicio militar y el mes pasado fue ascendida a cabo tras finalizar su entrenamiento militar. Tras la incorporación de Amalia al Defensity College, el número de solicitudes se duplicó como un fenómeno bautizado por los medios como el “efecto Amalia”.

Embed - Koninklijk Huis on Instagram: " Koningin Máxima tijdens de training ‘Mentale Vaardigheden’ bij de Koninklijke Militaire Academie, onderdeel van de Algemene Militaire Opleiding. Ministerie van Defensie" View this post on Instagram

El refuerzo militar en la mira de Países Bajos

Al igual que muchos otros países europeos, Holanda estuvo trabajando para expandir su ejército ante la percepción de una amenaza rusa y el deseo de ser más autosuficientes en materia de defensa.

Los tres partidos políticos que liderarán el país tras las recientes elecciones coinciden en este punto: “No aceptamos seguir dependiendo de otros para nuestra protección”, declararon en el acuerdo de gobierno de su coalición de centroderecha.

La coalición expuso sus planes para aumentar el gasto militar al 3,5 % del producto bruto interno (PBI) en 2035, frente al 1,9 % en 2024. Los Países Bajos también quieren ampliar las fuerzas armadas a por lo menos 122.000 efectivos, frente a los menos de 80.000 actuales.

Para fomentar el interés de los jóvenes holandeses en unirse al ejército, el nuevo gobierno planea exigir a todos los jóvenes de 17 años que completen una encuesta sobre su trabajo en el ejército. “Si esto no arroja resultados suficientes, consideraremos otras medidas, como la reintroducción del servicio militar obligatorio”, según el acuerdo.